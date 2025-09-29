Combustibles: La venta cayó un 2,9% en agosto, mientras el gasoil común se evapora...

image

Del total comercializado a nivel nacional, el 56% correspondió a naftas y el 44% a gasoil.

Diésel común cae en picada...

Las ventas de naftas exhibieron un incremento interanual del 3%, impulsado principalmente por el segmento premium que creció un 15,6%, mientras que la súper retrocedió un 0,9%.

En contraste, las ventas de gasoil cayeron un 2,7% interanual. Pero aquí, el gasoil premium registró un alza del 10% mientras que el común una baja del 9,3%.

Como sea, se confirma la tendencia al alza de los productos prémium, que se disparan, mientras, al menos, el diésel común va para abajo y en picada.

En el caso de la estación de servicio OIL, ubicada sobre la avenida Centenario, en ciudad de Corrientes, aplicaron incrementos de entre $1 y hasta $1,50 en los valores de sus combustibles. El litro de nafta premium pasó de $11,49 a $12,99, +$1,50, mientra Sin embargo, a diferencia de lo que ocurrió en los meses previos, la cantidad de litros demandados por los grupos de poder adquisitivo alto no fue suficiente como para evitar una variación negativa del indicador.

YPF, en el primer lugar

En cuanto a la participación por empresas, YPF mantuvo el primer lugar con el 55,1% del mercado y un crecimiento del 4,9% interanual, seguida por Shell, que concentró el 22,6% pero registró una caída del 7,6% interanual. Por su parte, la marca Axion (de la empresa PAE S.L.) explicó el 12,2% de las ventas del mes, con una suba interanual del 0,8%.

En cuarto lugar se ubicó Puma Energy (de la empresa Trafigura Argentina S.A.), con una participación del 5,4% y un descenso interanual del 7,1% y le siguen DAPSA con el 2,0% del mercado (+1,2% interanual), Gulf Combustibles (operada por Delta Patagonia S.A.) que representó el 1,8% del total vendido en agosto (+9,5% i.a) y cierra Refinor (Refinería del Norte S.A.) con el 0,9% del total y -13,0% interanual.

image

La información se desprende de un informe elaborado por la consultora Politikon Chaco, en base a datos de la Secretaría de Energía de la Nación.

