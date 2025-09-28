“La anunciada presentación en tribunales de Juan Grabois en mi contra por este tema es parte de la campaña sucia vienen haciendo contra mi persona desde 2021, siempre vuelven con lo mismo” se quejó José Luis Espert durante una entrevista con Franco Mercuriali en el canal de noticias TN.
VOLÓ EN AVIÓN DE UN NARCO
Espert: "en 2019, me dijeron que presentaban mi libro en Viedma y me llevaron en su nave"
“Yo no conocía quién era Fred Machado y por ello acepté la invitación que me hicieron. Hasta promocioné el viaje” dijo el diputado nacional José Luis Espert.
“Es lo mismo que le hicieron a Enrique olivera, a quien le adjudicaron una cuenta falsa supuestamente sin declarar; lo que le pasó a Francisco De Narváez pocos días antes de una elección o lo que tuvo que soportar también Patricia Bullrich antes de otros comicios”.
Las capturas publicadas muestran que el 1 de febrero de 2020, el economista liberal recibió un giro de US$ 200.000 proveniente de un traficante que espera ser extraditado a territorio norteamericano.
Denuncia de Juan Grabois en los tribunales federales
El citado dirigente justicialista y abogado pretenderá demostrar el lunes 29/9 la vinculación económica entre el actual titular de la Comisión de Presupuesto de diputados y el empresario argentino acusado de narcotráfico, Antonio Fred Machado.
Esta persona se halla detenida en Viedma, Río Negro, desde el 16 de abril de 2021 tras ser acusado de integrar “una conspiración para producir y distribuir cocaína” en nuestro país.
Según los registros publicados por el bisemanario Perfil, la transferencia provino del fideicomiso Aircraft Guarantee Corp que gestionaban tanto Machado como su socia Mercer-Erwin bajo un esquema Ponzi (una estafa que comercializaba aviones que no existían).
Este esquema habría defraudado US$350 millones, según estimaciones de los fiscales del estado de la “estrella solitaria”.