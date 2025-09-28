Espert: "en 2019, me dijeron que presentaban mi libro en Viedma y me llevaron en su nave"

Denuncia de Juan Grabois en los tribunales federales

El citado dirigente justicialista y abogado pretenderá demostrar el lunes 29/9 la vinculación económica entre el actual titular de la Comisión de Presupuesto de diputados y el empresario argentino acusado de narcotráfico, Antonio Fred Machado.

Esta persona se halla detenida en Viedma, Río Negro, desde el 16 de abril de 2021 tras ser acusado de integrar “una conspiración para producir y distribuir cocaína” en nuestro país.

También, soporta cargos de fraude y lavado de dinero. La fiscalía del Distrito Este del Estado de Texas tomó conocimiento del pago realizado por la banda criminal a José Luis Espert. Según la contabilidad secreta de la organización, el diputado de LLA aparece como parte de la nómina de personas vinculadas tras haber recibido el citado giro de US$ 200.000. También, soporta cargos de fraude y lavado de dinero. La fiscalía del Distrito Este del Estado de Texas tomó conocimiento del pago realizado por la banda criminal a José Luis Espert. Según la contabilidad secreta de la organización, el diputado de LLA aparece como parte de la nómina de personas vinculadas tras haber recibido el citado giro de US$ 200.000.

image La nómina de los narcos que complica la campaña de José Luis Espert en provincia de Buenos Aires

Según los registros publicados por el bisemanario Perfil, la transferencia provino del fideicomiso Aircraft Guarantee Corp que gestionaban tanto Machado como su socia Mercer-Erwin bajo un esquema Ponzi (una estafa que comercializaba aviones que no existían).

Este esquema habría defraudado US$350 millones, según estimaciones de los fiscales del estado de la “estrella solitaria”.