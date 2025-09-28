urgente24
VOLÓ EN AVIÓN DE UN NARCO

Espert: "en 2019, me dijeron que presentaban mi libro en Viedma y me llevaron en su nave"

“Yo no conocía quién era Fred Machado y por ello acepté la invitación que me hicieron. Hasta promocioné el viaje” dijo el diputado nacional José Luis Espert.

28 de septiembre de 2025 - 21:58
José Luis Espert junto a Javier Milei.&nbsp;

José Luis Espert junto a Javier Milei. 


“La anunciada presentación en tribunales de Juan Grabois en mi contra por este tema es parte de la campaña sucia vienen haciendo contra mi persona desde 2021, siempre vuelven con lo mismo” se quejó José Luis Espert durante una entrevista con Franco Mercuriali en el canal de noticias TN.

“Es lo mismo que le hicieron a Enrique olivera, a quien le adjudicaron una cuenta falsa supuestamente sin declarar; lo que le pasó a Francisco De Narváez pocos días antes de una elección o lo que tuvo que soportar también Patricia Bullrich antes de otros comicios”.

El diario Perfil publicó en su edición dominical del 28/9 una documentación que demuestra el pago recibido por José Luis Espert por parte de un capo narco que financió su campaña y aún sigue preso. El dato fue obtenido de la Justicia de los Estados Unidos y está a un paso de transformarse en un nuevo dolor de cabeza para el candidato que encabeza la lista de La Libertad Avanza para integrar la cámara baja del parlamento nacional.

Las capturas publicadas muestran que el 1 de febrero de 2020, el economista liberal recibió un giro de US$ 200.000 proveniente de un traficante que espera ser extraditado a territorio norteamericano.

image
Espert neg&oacute; haber recibido US$ 200.000 pero figura en la n&oacute;nima del narco argentino Fred Machado.

Espert negó haber recibido US$ 200.000 pero figura en la nónima del narco argentino Fred Machado.

Denuncia de Juan Grabois en los tribunales federales

El citado dirigente justicialista y abogado pretenderá demostrar el lunes 29/9 la vinculación económica entre el actual titular de la Comisión de Presupuesto de diputados y el empresario argentino acusado de narcotráfico, Antonio Fred Machado.

Esta persona se halla detenida en Viedma, Río Negro, desde el 16 de abril de 2021 tras ser acusado de integrar “una conspiración para producir y distribuir cocaína” en nuestro país.

También, soporta cargos de fraude y lavado de dinero. La fiscalía del Distrito Este del Estado de Texas tomó conocimiento del pago realizado por la banda criminal a José Luis Espert. Según la contabilidad secreta de la organización, el diputado de LLA aparece como parte de la nómina de personas vinculadas tras haber recibido el citado giro de US$ 200.000.

image
La n&oacute;mina de los narcos que complica la campa&ntilde;a de Jos&eacute; Luis Espert en provincia de Buenos Aires

La nómina de los narcos que complica la campaña de José Luis Espert en provincia de Buenos Aires

Según los registros publicados por el bisemanario Perfil, la transferencia provino del fideicomiso Aircraft Guarantee Corp que gestionaban tanto Machado como su socia Mercer-Erwin bajo un esquema Ponzi (una estafa que comercializaba aviones que no existían).

Este esquema habría defraudado US$350 millones, según estimaciones de los fiscales del estado de la “estrella solitaria”.

