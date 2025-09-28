La fiebre por las ofertas no para de crecer, y es que cada outlet que abre sus puertas representa una oportunidad invaluable para quienes buscan calidad y precio. Esta tendencia que arrasa en todo el país tiene un nuevo protagonista que está dando de qué hablar y en esta nota te contamos de quién se trata.
¡ENORME!
El imponente outlet que llama la atención de todos por sus increíbles gangas
Descuentos irresistibles y promociones 2×1 y 3×2 en calzado, ropa y accesorios hacen que este outlet sea la mejor opción del momento.
La reconocida influencer Ana García, quien conquista día a día a sus seguidores de Instagram bajo el nombre @ahorraconanabella, decidió explorar uno de estos templos del descuento ubicado en el centro de Barracas. Con casi 100 mil seguidores que confían en sus recomendaciones, esta experta en ahorro compartió un hallazgo que sin lugar a dudas beneficiará a muchas familias argentinas.
"Miren las super ofertas del outlet de Topper en Barracas", comienza diciendo en su reel, anticipando lo que sería una verdadera cacería de gangas.
Ubicado en California 1930, este espacio comercial, mantiene sus puertas abiertas los siete días de la semana. De lunes a sábados, desde las 10:00 hasta las 20:00 horas, y los domingos en horario especial de 11:00 a 19:00 hs. La propuesta comercial incluye promociones que van desde el clásico 2x1 hasta el increíble 3x2, abarcando tanto el segmento adulto como el infantil.
Outlet en Barracas combina calidad y ahorro para toda la familia
Durante su visita, García documentó precios que desafían cualquier expectativa. Las zapatillas arrancaban desde los $16.800 con descuentos del 30%, mientras que otras opciones se ubicaban en $22.140 y $36.900, demostrando que existe variedad para todos los gustos y necesidades. Ahora bien, para los más chicos, los precios oscilaban entre $10.800 y $21.000, cifras que representan un alivio considerable para los padres que enfrentan el constante crecimiento de sus hijos.
Sin embargo, la propuesta no se agota en el calzado deportivo tradicional. Los botines, esos compañeros indispensables para los amantes del fútbol, también forman parte del catálogo con precios de $47.900, mientras que la indumentaria y los accesorios complementan una oferta que permite armar el ropero deportivo completo.
Esta estrategia comercial responde a una realidad innegable, las familias argentinas han desarrollado una habilidad especial para identificar oportunidades. Ya no se trata simplemente de adquirir productos, sino de invertir de manera estratégica en artículos de calidad a precios que permiten equipar a toda la familia sin que el bolsillo sufra las consecuencias.
