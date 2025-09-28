urgente24
Locura por el argentino que podría dirigir la secuela de Alien: Quién es y por qué genera tanto impacto

Este argentino suena cada vez más como el elegido para tomar las riendas de Alien Romulus 2, luego de que Fede Álvarez confirmara que no volverá a dirigir.

28 de septiembre de 2025
Alien está en boca de todos. Hace semanas que se confirmó la salida de Fede Álvarez de la dirección de Alien Romulus 2, aunque el uruguayo seguirá como productor y guionista junto a Rodrigo Sayagues. Ahora, el nombre que resuena es el del argentino Demián Rugna, responsable de Aterrados (2017) y de la impactante Cuando acecha la maldad (2023).

Si el argentino toma la posta, estaría continuando una tradición de más de 45 años. Cada director aportó su visión personal: Cameron le dio adrenalina, Fincher le sumó desesperanza, Jeunet jugó con lo grotesco y Álvarez volvió al terror claustrofóbico de la primera película.

Por qué Rugna es el candidato ideal para Alien Romulus 2

La bomba estalló durante el HorrorBound Weekend, donde Álvarez y Sayagues mencionaron a Rugna en un panel. Si bien todavía no hay confirmación oficial, los fanáticos ya explotan en redes: para muchos, el director argentino es la opción perfecta para devolverle a la saga el terror visceral que la hizo legendaria.

Rugna viene de arrasar con Cuando acecha la maldad, una de las películas de terror más perturbadoras del 2023. Su estilo arriesgado, oscuro y inquietante lo posicionó como uno de los directores de género más interesantes del momento. Eso es lo que Alien necesita: alguien que se anime a llevar la saga de vuelta a sus raíces más brutales.

Álvarez explicó que dejar la dirección responde a la tradición de la franquicia: cada película (excepto las de Ridley Scott) tuvo un director diferente, lo que permitió reinventar la saga. "Queremos continuar lo que empezamos con Romulus, pero ahora buscamos un director que se atreva con el desafío", dijo Álvarez.

Una franquicia de muchas manos y estilos

Desde su nacimiento en 1979, Alien pasó por las manos de directores muy diferentes. Ridley Scott creó el universo original con una película que mezcló horror espacial y ciencia ficción. Luego, James Cameron transformó la saga en un thriller de acción con Aliens (1986), una de las secuelas más celebradas de la historia del cine.

David Fincher llegó con Alien 3 (1992), un film más oscuro y pesimista que dividió a los fans. Después vino Jean-Pierre Jeunet con Alien Resurrection (1997), que apostó por un tono más bizarro y experimental. Años más tarde, Scott regresó para dirigir las precuelas Prometheus (2012) y Alien: Covenant (2017), explorando los orígenes del xenomorfo.

Álvarez fue el último en sumarse con Alien Romulus (2024), que recaudó más de 350 millones de dólares y fue recibida como "la mejor entrega desde las dos primeras películas". Ahora, Rugna podría ser el próximo en esa lista de directores que dejaron su huella en la franquicia.

El legado que Rugna heredaría

Rugna podría aportar algo que la saga necesita: una mirada fresca y brutal desde Latinoamérica. Su capacidad para generar incomodidad y tensión sin recurrir a efectismos baratos lo convierte en un candidato perfecto para explorar el lado más perturbador del xenomorfo.

Si Rugna es confirmado, la producción comenzaría en octubre. Eso significa que el anuncio oficial debería llegar en las próximas semanas. El podcast especializado Perfect Organism ya adelantó que tiene una fuente confiable que respalda la versión de Rugna como nuevo director.

La secuela traerá de vuelta a Cailee Spaeny, protagonista de Alien Romulus, que fue recibida con entusiasmo tanto por la crítica como por el público. Mientras tanto, el universo creado por Scott sigue expandiéndose: ya está disponible en Disney+ la serie Alien: Planeta Tierra, que abre un nuevo frente narrativo dentro de la franquicia.

