Locura por el argentino que podría dirigir la secuela de Alien: Quién es y por qué genera tanto impacto

image

Álvarez explicó que dejar la dirección responde a la tradición de la franquicia: cada película (excepto las de Ridley Scott) tuvo un director diferente, lo que permitió reinventar la saga. "Queremos continuar lo que empezamos con Romulus, pero ahora buscamos un director que se atreva con el desafío", dijo Álvarez.

Una franquicia de muchas manos y estilos

Desde su nacimiento en 1979, Alien pasó por las manos de directores muy diferentes. Ridley Scott creó el universo original con una película que mezcló horror espacial y ciencia ficción. Luego, James Cameron transformó la saga en un thriller de acción con Aliens (1986), una de las secuelas más celebradas de la historia del cine.

David Fincher llegó con Alien 3 (1992), un film más oscuro y pesimista que dividió a los fans. Después vino Jean-Pierre Jeunet con Alien Resurrection (1997), que apostó por un tono más bizarro y experimental. Años más tarde, Scott regresó para dirigir las precuelas Prometheus (2012) y Alien: Covenant (2017), explorando los orígenes del xenomorfo.

image

Álvarez fue el último en sumarse con Alien Romulus (2024), que recaudó más de 350 millones de dólares y fue recibida como "la mejor entrega desde las dos primeras películas". Ahora, Rugna podría ser el próximo en esa lista de directores que dejaron su huella en la franquicia.

El legado que Rugna heredaría

Rugna podría aportar algo que la saga necesita: una mirada fresca y brutal desde Latinoamérica. Su capacidad para generar incomodidad y tensión sin recurrir a efectismos baratos lo convierte en un candidato perfecto para explorar el lado más perturbador del xenomorfo.

image

Si Rugna es confirmado, la producción comenzaría en octubre. Eso significa que el anuncio oficial debería llegar en las próximas semanas. El podcast especializado Perfect Organism ya adelantó que tiene una fuente confiable que respalda la versión de Rugna como nuevo director.

La secuela traerá de vuelta a Cailee Spaeny, protagonista de Alien Romulus, que fue recibida con entusiasmo tanto por la crítica como por el público. Mientras tanto, el universo creado por Scott sigue expandiéndose: ya está disponible en Disney+ la serie Alien: Planeta Tierra, que abre un nuevo frente narrativo dentro de la franquicia.

--------------------------------------------------------------------------------

Más noticias en Urgente24

El nuevo outlet de Buenos Aires que ya causa furor y todos quieren visitar

La función de Mercado Pago que los usuarios deben activar cuanto antes

El outlet de Buenos Aires que remata ropa de marca a precios únicos

Se pinchó la burbuja Bessent: Caen los bonos y el Riesgo País vuelve a cerca de los 1.000 puntos

Sin octubre no hay paraíso para Milei, que no puede 'dormirse en los laureles'