Delirante: La campaña del estreno de Stephen King que midió latidos cardíacos en el cine

Marketing extremo o riesgo real en lo nuevo de Stephen King

Esta estrategia publicitaria no es completamente nueva en el cine de terror. Anteriormente, películas como "The Conjuring" realizaron rituales fuera de los cines, y "Longlegs" implementó llamadas telefónicas misteriosas para promocionarse.

Sin embargo, The Long Walk presenta una particularidad: técnicamente no es una película de horror sobrenatural, sino un thriller psicológico ambientado en un futuro distópico donde adolescentes deben caminar sin parar hasta que solo uno sobreviva.

La controversia surge porque el marketing sugiere efectos físicos reales en los espectadores, generando dudas sobre si las expectativas creadas coinciden con la naturaleza real del film. Los fanáticos de Francis Lawrence, conocido por dirigir la saga "The Hunger Games", esperan la tensión característica del director, pero algunos se preguntan si la promoción exagera los elementos de terror.

¿Preparados para el reto más brutal de King?

El filme, estrenado en Estados Unidos el 12 de septiembre de 2025 por Lionsgate, recibió críticas mayormente positivas, posicionándose como una de las adaptaciones más fieles y brutales de la obra del maestro del terror.

Mark Hamill, Judy Greer y un elenco de jóvenes talentos completan el reparto de esta historia que promete mantener a los espectadores al borde de sus asientos. La pregunta que todos se hacen es si realmente necesitás medir tu ritmo cardíaco antes de entrar al cine.

La estrategia de Lionsgate logró su objetivo: crear expectativa masiva. Ahora solo queda ver si la película cumple con las promesas de su impactante campaña promocional o si se trata del marketing más inteligente del año.

