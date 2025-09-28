Lionsgate revolucionó el cine con una estrategia promocional que tiene a todos hablando. La adaptación de la novela de Stephen King presentó un video donde monitorearon los latidos de espectadores durante la proyección, revelando aumentos cardíacos del 2.5% por encima del promedio normal. Un estreno que tenés que ver.
CAMINA O MUERE
Delirante: La campaña del estreno de Stephen King que midió latidos cardíacos en el cine
Tenés que ver lo nuevo de Stephen King en el cine. Y no solo eso, la película contó con un marketing de lo más polémico y particular. Un estreno muy bueno.
La cinta, que llegó a los cines estadounidenses el pasado 12 de septiembre, generó una ola de comentarios en redes sociales. Los fans expresan preocupación por su propia seguridad al ver las reacciones físicas extremas que provoca el film distópico protagonizado por Cooper Hoffman y David Jonsson.
En Instagram y otras plataformas, los usuarios cuestionan si es realmente seguro exponerse a una experiencia cinematográfica tan intensa. El clip promocional muestra gráficos en tiempo real de los latidos acelerados, creando una expectativa sin precedentes.
Marketing extremo o riesgo real en lo nuevo de Stephen King
Esta estrategia publicitaria no es completamente nueva en el cine de terror. Anteriormente, películas como "The Conjuring" realizaron rituales fuera de los cines, y "Longlegs" implementó llamadas telefónicas misteriosas para promocionarse.
Sin embargo, The Long Walk presenta una particularidad: técnicamente no es una película de horror sobrenatural, sino un thriller psicológico ambientado en un futuro distópico donde adolescentes deben caminar sin parar hasta que solo uno sobreviva.
La controversia surge porque el marketing sugiere efectos físicos reales en los espectadores, generando dudas sobre si las expectativas creadas coinciden con la naturaleza real del film. Los fanáticos de Francis Lawrence, conocido por dirigir la saga "The Hunger Games", esperan la tensión característica del director, pero algunos se preguntan si la promoción exagera los elementos de terror.
¿Preparados para el reto más brutal de King?
El filme, estrenado en Estados Unidos el 12 de septiembre de 2025 por Lionsgate, recibió críticas mayormente positivas, posicionándose como una de las adaptaciones más fieles y brutales de la obra del maestro del terror.
Mark Hamill, Judy Greer y un elenco de jóvenes talentos completan el reparto de esta historia que promete mantener a los espectadores al borde de sus asientos. La pregunta que todos se hacen es si realmente necesitás medir tu ritmo cardíaco antes de entrar al cine.
La estrategia de Lionsgate logró su objetivo: crear expectativa masiva. Ahora solo queda ver si la película cumple con las promesas de su impactante campaña promocional o si se trata del marketing más inteligente del año.
