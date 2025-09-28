"Hubo reunión Macri-Milei el 28/9: Mauricio propuso ampliar la base política del acuerdo".

Milei-macri.jpg javier Milei y Mauricio Macri. Montaje: Urgente24

¿Qué había dicho el primer mandatario sobre Mauricio Macri?

“No estamos hablando, pero tampoco es que están cerradas las puertas al diálogo. El otro día tuvo un gesto muy positivo hacia el presupuesto”.

Las relaciones a veces se enfrían, a veces se profundizan. Yo creo que los desafíos que tiene enfrente Argentina requieren que todos los que estamos en contra del partido del Estado y del kirchnerismo y todos sus socios siniestros que se quieren mostrar moderados, pero en realidad terminan votando con el kirchnerismo. Estamos todos juntos. Hay puentes.

Según Roberto García, en la semana que se inicia el 29/9 se produciría tambièn una cumbre entre Axel Kicillof y Cristina Kirchner

El gobernador de Buenos Aires podría, tal cual prometió, visitar a la ex Jefa de Estado de Argentina.

Según se informó en “La Mirada”, el ex ministro de Economía de la Nación ya solicitó en la justicia los permisos correspondientes para estar presente en la vivienda de San José 1.111.

“Esta será una semana de cumbres en Argentina” expresó el ex orientador de Ámbito Financiero.