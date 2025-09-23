Mauricio Macri reapareció públicamente este martes (23/09) y habló con la prensa tras participar de una reunión con candidatos del PRO para las elecciones de octubre. Hubo al menos dos preguntas difíciles que el ex mandatario no quiso / no pudo responder.
Las 2 preguntas que Mauricio Macri no quiso / no pudo responder
Reapareció Mauricio Macri para reunirse con candidatos del PRO y luego habló con la prensa, pero esquivó varias preguntas difíciles.
"Fue una muy buena reunión, me gustó mucho escuchar a los jóvenes que tenemos en el país, que son candidatos, que fueron contando cómo está cada una de las provincias, la situación social y económica, que son muy distintas", dijo primero cuando le consultaron por el encuentro.
Luego llegó la primer pregunta complicada: "¿hubo facturas por la alianza..?". Enseguida Macri interrumpió y esquivó la respuesta tratando de hacerse el gracioso: " hubo facturas muy ricas, pero no comí, no comí".
"¿Se arrepiente el PRO después de haber hecho una alianza, después de ver el camino que hizo el Gobierno hasta acá?", insistió el periodista. "Hay que ser muy prudentes, muy respetuosos, el Gobierno está enfrentando un desafío cambiario, creo que tiene un equipo que entiende cómo sortear este problema. Y lo que tenemos que aportar es tranquilidad, porque yo no soy de los que jamás apostó que 'cuánto peor, mejor' porque el peor afecta a todos los argentinos", respondió, eludiendo también la pregunta puntual sobre arrepentimientos.
Consultado acerca de si está dispuesto a reunirse con Javier Milei, Mauricio Macri dijo que "si, hace más de un año que no hablamos ni lo veo, pero el PRO y yo siempre estoy a disposición de ayudar a que este país encuentre el rumbo".
Sobre la ayuda que prometió Estados Unidos, dijo: "Yo creo que el apoyo que dio el Gobierno americano través del tuit del Secretario del Tesoro es muy impresionante, así que es una tranquilidad para poder trabajar y empezar una nueva etapa a partir del 27 de octubre".
"Después de la elección hablamos de vuelta", cortó Mauricio Macri a los periodistas, y se retiró.
