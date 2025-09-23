Las 2 preguntas que Mauricio Macri no quiso / no pudo responder

Sobre la ayuda que prometió Estados Unidos, dijo: "Yo creo que el apoyo que dio el Gobierno americano través del tuit del Secretario del Tesoro es muy impresionante, así que es una tranquilidad para poder trabajar y empezar una nueva etapa a partir del 27 de octubre".

"Después de la elección hablamos de vuelta", cortó Mauricio Macri a los periodistas, y se retiró.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/A24COM/status/1970506864803672217&partner=&hide_thread=false HABLA MAURICIO MACRI TRAS LA CUMBRE DEL PRO



"El Gobierno enfrenta un desafío cambiario. Tiene un equipo que entiende. Tenemos que aportar tranquilidad", expresó el ex Presidente.



Seguí en #BuenDíaA24

— A24.com (@A24COM) September 23, 2025

