Beto Casella, con un pie y medio afuera de El Nueve: Qué canales lo pretenden

A mediados de julio, el conductor inesperadamente en una de las emisiones decidió no hacer el programa y debió ser reemplazado de urgencia.

Lo que lo sacó de las casillas fue que al humorista Rodrigo Vagoneta no lo dejaron entrar al establecimiento con su auto como le había pasado hace algunos días a Rocío Marengo.

Posteriormente en diálogo con Intrusos, respondió picante: "En general los empresarios periodísticos nos odian a los periodistas".

-----------------------------

Más contenido en Urgente 24:

La brillante miniserie que se vuelve adictiva desde el primer capítulo

Pintados: Los aviones F-16 de Argentina se acercan al final de su preparación

ARCA pone límites a las compras en Shein y Temu: Qué cambios rigen desde ahora

"Excelente": El hábito secreto de Bill Gates para mejorar su concentración

Sobrevalorado Jaime Durán Barba: No entiende de qué habla (y Santiago Caputo tampoco)