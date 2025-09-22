Es de público conocimiento que el vínculo entre Beto Casella y El Nueveno es el mejor desde hace rato y es por ese motivo que, de acuerdo a la periodista Laura Ubfal, tiene decidido pegar el portazo para desembarcar en otro canal.
BOMBAZO
Beto Casella, con un pie y medio afuera de El Nueve: Qué canales lo pretenden
La periodista Laura Ubfal reveló que hay señales que compiten entre sí con el fin de contratar a Beto Casella tras finalizar su vínculo con el reconocido canal.
Las señales que se disputan por su programa son: América TV y El Trece. El objetivo apuntado es recalar con un ciclo humorístico y de archivos, similar a Bendita, y quienes lo acompañarían serían Any Ventura, Edith Hermida, Alejandra Maglietti y Horacio Pagani.
El pase se produciría para el 2026 luego de que el destacado programa televisivo haya alcanzado los 20 años ininterrupidos al aire, logrando entre los televidentes un sello disntintivo alcanzado a base de informes, humor y complicidad entre sus integrantes, con el que ganó múltiples premios.
Es por ese motivo que la competencia está álgida teniendo en cuenta que quien logre conseguir que el conductor continúe su carrera profesional es posible que puedan aumentar el número de la audiencia y así posicionar de mejor manera la respectiva programación.
De armas tomar: Beto Casella plantó a Bendita
Es preciso recordar que las rispideces entre Beto Casella y las autoridades de El Nueve no son nuevas.
A mediados de julio, el conductor inesperadamente en una de las emisiones decidió no hacer el programa y debió ser reemplazado de urgencia.
Lo que lo sacó de las casillas fue que al humorista Rodrigo Vagoneta no lo dejaron entrar al establecimiento con su auto como le había pasado hace algunos días a Rocío Marengo.
Posteriormente en diálogo con Intrusos, respondió picante: "En general los empresarios periodísticos nos odian a los periodistas".
