Mucha polémica con ESPN: Qué pasó con Ángel Di María y Rosario Central

En este contexto, el Canalla que todavía no encontró su mejor versión, no le pudo ganar en condición de local al Matador cordobés que sumó un punto en Rosario, con todo lo que eso implica.

La Academia quedó séptima en la zona B del Torneo Clausura mientras que los dirigidos por Carlos Tévez, están 14° y deben empezar a sumar si es que independientemente de olvidarse del descenso, quieren empezar a pensar en zona de playoffs.

En la próxima fecha, los de Rosario irán a La Plata para enfrentar a Gimnasia mientras que los cordobeses, recibirán en condición de local a Sarmiento de Junín.

Luego del encuentro, Ángel Di María brindó declaraciones a ESPN ya que fue el canal que transmitió el encuentro por la novena fecha del Torneo Clausura.

Juan Pablo Marrón y Gustavo López fueron los encargados de relatar y comentar mientras que en campo de juego, estuvieron Pablo Paván y Mariano Fusco.

Fue el reportero del equipo local quien entrevistó al campeón del mundo quien llamó la atención de todos: "creo que merecimos más, ellos no venían bien. Venían a llevarse algo de acá. Nosotros intentamos todo el tiempo ganar el partido", comenzó.

Luego, el ex Real Madrid amplió: "nos terminan haciendo un gol de mierda, que les termina dando un empate porque se meten atrás. Después dicen que nos ayudan".

Todo apuntaba a que Fideo iba a hablar del arbitraje, pero en la transmisión oficial se dejó de escuchar al jugador de 37 años.

Según TN, la entrevista "se vio interrumpida por una falla en la transmisión de TV", aunque algunos en redes tuvieron la sospecha de que el corte haya sido adrede.

Lo cierto es que desde que volvió Di María al Canalla, hay muchas suspicacias para con el equipo de Rosario y Fideo, se ha mostrado sin pelos en la lengua cada vez que le tocó declarar.

Ayer 21 de septiembre, por ejemplo, Luis Lobo Medina sancionó un penal que no fue en favor de los rosarinos y fue corregido por el VAR para que cobre tiro libre.

