El Torneo Clausura de Paraguay 2025 fue testigo de un verdadero escándalo luego de que el arquero de Deportivo Recoleta, Gonzalo Falcón, se retirara expulsado tras cometerle una grosera infracción al defensor Sebastián Olmedo de Atlético Tambetary.
INTERNACIONAL
Escándalo en Paraguay: Arquero expulsado por tocarle la nalga a un rival
El torneo de fútbol de Paraguay fue testigo de un escándalo luego de que el arquero Deportivo Recoleta fuera echado por una grosera falta contra un rival.
El guardavalla recibió la roja luego de realizar una acción antideportiva y grotesca que, tras haber sido revisada por el VAR, dio lugar a la eyección del campo de juego.
La insólita expulsión en el fútbol de Paraguay
El conjunto visitante se adelantó en la última jugada del primer tiempo gracias al tanto de Alan Gómez Benítez. Sin embargo, los locales revirtieron el marcador con goles de Wilfrido Báez (51 minutos), Rodrigo Rojas (en contra, 85) y Tomás Canteros (en contra, 94).
A los 78 de acción, en la previa de un córner, el defensor Sebastián Olmedo intentó molestar una posible salida de Falcón y el arquero reaccionó de mala manera, ya que le apretó la cola a su rival con su guante izquierdo. El juez del partido, Giancarlo Juliadoza, lo expulsó inmediatamente.
Los antecedentes
La jugada, entre otras cosas, hizo recordar a lo ocurrido con Juan Román Riquelme y Fabián Santa Cruz, jugador de Banfield, que en medio de un encuentro entre Boca y el club del Sur realizó la misma situación. En aquel momento, sin VAR, el árbitro Fabián Madorrán tomó la decisión de echar al crack de Boca que reaccionó dándole un golpe en la cara a su marcador. También, según revelaron las crónicas de aquel momento, Riquelme le dijo al árbitro: “Fabién, me metió un dedo en el culo”.
La situación se dio en abril de 2002, cuando Riquelme todavía jugaba en Boca. En aquel entonces, el futbolista de Banfield que luego pasó por Gimnasia de Concepción, Chacarita y Sarmiento, entre otros, no fue expulsado.
¿Cómo están Deportivo Recoleta y Atlético Tambery en el Torneo Clausura de Paraguay?
Con este resultado, los Canarios llegaron a 18 puntos en 13 partidos y escalaron al quinto puesto, mientras que el conjunto de Villa Elisa quedaron últimos con apenas seis puntos en la misma cantidad de fechas.
De esta forma, el guardián uruguayo de 28 años, ex Boston River, Liga de Quito y Deportivo Luqueño, se perderá al menos el duelo del lunes 29 de septiembre contra Sportivo Ameliano, que marcha anteúltimo.
