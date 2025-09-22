Escándalo en Paraguay: Arquero expulsado por tocarle la nalga a un rival

Los antecedentes

La jugada, entre otras cosas, hizo recordar a lo ocurrido con Juan Román Riquelme y Fabián Santa Cruz, jugador de Banfield, que en medio de un encuentro entre Boca y el club del Sur realizó la misma situación. En aquel momento, sin VAR, el árbitro Fabián Madorrán tomó la decisión de echar al crack de Boca que reaccionó dándole un golpe en la cara a su marcador. También, según revelaron las crónicas de aquel momento, Riquelme le dijo al árbitro: “Fabién, me metió un dedo en el culo”.

La situación se dio en abril de 2002, cuando Riquelme todavía jugaba en Boca. En aquel entonces, el futbolista de Banfield que luego pasó por Gimnasia de Concepción, Chacarita y Sarmiento, entre otros, no fue expulsado.

¿Cómo están Deportivo Recoleta y Atlético Tambery en el Torneo Clausura de Paraguay?

Con este resultado, los Canarios llegaron a 18 puntos en 13 partidos y escalaron al quinto puesto, mientras que el conjunto de Villa Elisa quedaron últimos con apenas seis puntos en la misma cantidad de fechas.

De esta forma, el guardián uruguayo de 28 años, ex Boston River, Liga de Quito y Deportivo Luqueño, se perderá al menos el duelo del lunes 29 de septiembre contra Sportivo Ameliano, que marcha anteúltimo.

Embed - Recoleta FC 3-1 Atlético Tembetary | Fecha 13 | Torneo Clausura 2025

Más notas de Golazo24

Mucha polémica con ESPN: Qué pasó con Ángel Di María y Rosario Central

Boca 2 - C. Córdoba 2: el Xeneize jugaba su mejor partido en meses, pero se quedó sin nafta

La felicidad de Russo no es solo Boca: por qué en Tigre no paran de darle alegrías

"Siempre a mí": Julián Álvarez no ocultó su bronca con Simeone por sustituirlo

Independiente 1 vs San Lorenzo 1: Flojo empate entre dos grandes en crisis

Gallardo suma enemigos: el padre de Lanzini le tiró fuerte por no apoyarlo en River