Milei apuesta a la polarización y lo incluye en su discurso: "Las terceras vías son inconducentes"

Su discurso y el trasfondo electoral

El mensaje llega un día después de la presentación del Presupuesto 2026, con el que el Gobierno ratificó su rumbo de ajuste y superávit fiscal. Milei busca que esa hoja de ruta económica se complemente con un discurso político de alto voltaje ideológico para retener apoyo en las elecciones de octubre.

“La experiencia del gradualismo fracasó en la Argentina. No hay cambio a medias. O hacemos las reformas profundas que necesitamos o nos quedamos a medio camino y volvemos a desilusionarnos”, advirtió.

En este sentido, el mandatario no solo descalificó las propuestas de diálogo o moderación, sino que las consideró funcionales al statu quo: “Cualquier intermedio, por más racional que parezca, deja abierta la puerta a lo peor del pasado”.

Milei en la arena internacional

La cumbre conservadora en Asunción reunió a referentes de derecha de la región y contó con la presencia del presidente paraguayo Santiago Peña, con quien Milei mantiene una relación cercana. En ese escenario, el libertario se mostró confiado en que su modelo económico y político pueda consolidarse con apoyo popular.

“Si la Argentina crece y nuestro pueblo nos acompaña en las elecciones, podremos hacer grandes cosas junto al pueblo paraguayo, del cual tenemos mucho que aprender”, concluyó.

Con este discurso, Milei deja claro que la campaña no girará en torno a consensos o acuerdos amplios, sino en una batalla frontal contra el kirchnerismo, donde no hay espacio para terceras fuerzas ni posiciones intermedias.

____________________________

Más noticias en Urgente24:

Karina Milei retrocede y pide levantar la cautelar que prohibía difundir sus audios

Mariana Brey y Nancy Pazos se mataron en Telefe: "Golpista" y "pelotuda"

Final de Javier Milei Emperador: "El 85% del Presupuesto irá a educación, salud y jubilados"