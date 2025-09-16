El Congreso pone la lupa en el INDEC y citarán a su titular: Qué le pedirá la oposición

Paulón apuntó que esa decisión política tiene un fuerte efecto: “La inflación real de 2024 fue un 16% más alta que la publicada. De haberse usado el índice actualizado, las jubilaciones y pensiones hubiesen recibido ese porcentaje extra. Se trataba de un alivio concreto para las familias que más lo necesitan”.

Citación de Lavagna al Congreso

El titular del INDEC, Marco Lavagna, ya había admitido que el debate por la actualización del IPC se encuentra condicionado por el clima electoral, aunque no descartó cambios en el corto plazo. Ante esto, Sarapura anticipó que la comisión planea citarlo nuevamente para que brinde explicaciones.

“Queremos que explique qué plazos maneja el INDEC para modernizar el índice y si tiene previsto aplicar el sistema que ya está diseñado. La credibilidad de las estadísticas es fundamental”, remarcó la diputada jujeña.

Debate más amplio

El reclamo por el IPC se sumó a otros temas tratados en la comisión, como el desalojo de comunidades originarias en Jujuy, proyectos vinculados a derechos sexuales y reproductivos en pueblos indígenas, y hasta cuestionamientos a la normativa migratoria que —según legisladores de Unión por la Patria— podría facilitar el tráfico de menores.

En el cierre, la diputada Mónica Frade (Coalición Cívica) aprovechó para recordar que los trabajadores del Congreso llevan un atraso salarial del 200% y reclamó una recomposición urgente.

Lo cierto es que la presión política sobre el INDEC seguirá creciendo. La oposición busca que Lavagna explique por qué no se aplica un índice actualizado que podría cambiar la foto inflacionaria del país y, en consecuencia, el poder adquisitivo de millones de argentinos.

