Mirtha Legrand a juicio con su exchofer: La denuncia por despido y pagos en negro

Embed ÚLTIMO MOMENTO: MIRTHA LEGRAND FUE DENUNCIADA POR SU CHOFER@desayunook @PamelaDav pic.twitter.com/nHdBZa0rMc — América TV (@AmericaTV) September 15, 2025

Cuánto reclama Campos como compensación

El reclamo económico es impactante: Campos exige más de $158 millones, que incluyen indemnización, diferencias salariales y pagos en negro, según reportó Bremer. Se estima que cobraba $700.000 por mes, cuando de haber estado registrado correctamente debería haber recibido alrededor de $2.000.000 mensuales.

Cabe preguntarse cómo figuras del espectáculo, incluso de alto perfil, que manejan un equipo cercano durante décadas, pueden dejar vacíos legales o salariales que terminan en conflictos millonarios. Mientras tanto, la diva mantiene silencio oficial, dejando que la denuncia de su ex chofer sea el centro de atención de los medios.

image Campos reclama más de $158 millones por diferencias salariales y pagos en negro. El conflicto pone en evidencia la vulnerabilidad laboral incluso en el mundo del espectáculo argentino.

El episodio también pone bajo la lupa la gestión laboral de Mirtha Legrand y cómo se equilibran lealtad, discreción y derechos de los trabajadores en un entorno donde hay fama, poder y décadas de historia compartida.

