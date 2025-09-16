urgente24
Mirtha Legrand a juicio con su exchofer: La denuncia por despido y pagos en negro

Después de 30 años juntos, Marcelo Campos, exchofer de Mirtha Legrand, la lleva a juicio por indemnización y diferencias salariales millonarias.

16 de septiembre de 2025 - 09:53
Por GERMÁN MOLKUC

Después de 30 años de trabajo junto a Mirtha Legrand, su histórico chofer presentó una demanda millonaria por despido ilegal y registración laboral irregular. La causa no solamente pone millones en juego, sino que también mete a la diva en un conflicto legal que pocos esperaban y que pone bajo la lupa su relación con su equipo de confianza.

Chofer vs. diva: Cómo llegó la relación con Mirtha a juicio

Marcelo Campos, que fue chofer y asistente personal de Mirtha Legrand durante tres décadas, inició una demanda por despido injustificado y registración laboral incorrecta, según informó el periodista Luis Bremer en Desayuno Americano. La denuncia se radicó el pasado viernes y responde a ocho años en los que Campos asegura haber sido registrado en un gremio equivocado: publicidad en lugar del gremio de choferes.

Marcelo Campos, chofer y asistente personal de Mirtha Legrand durante 30 años, demandó por despido injustificado y registración incorrecta. La conciliación obligatoria fracasó y el caso avanzará a juicio.

"Estaba registrado en otro gremio, porque el gremio de choferes nace a posteriori de la relación laboral de Marcelo con ella", dijo la conductora en su defensa, según Bremer. El abogado de Campos, sin embargo, sostiene que el cambio de gremio debió hacerse de inmediato, algo que nunca ocurrió. La conciliación obligatoria no prosperó y ahora el caso va camino a juicio, un escenario que pone a Mirtha en un terreno legal que rara vez la toca.

Además de manejar el auto, Campos se encargaba de organizar la prensa de la diva y de tareas personales, gastos que en muchos casos cubrió de su propio bolsillo, ya sea vestimenta formal o teléfono celular. La situación toca el conflicto entre la lealtad, la confianza y los derechos laborales, incluso en entornos que parecen solo glamour y televisión.

Cuánto reclama Campos como compensación

El reclamo económico es impactante: Campos exige más de $158 millones, que incluyen indemnización, diferencias salariales y pagos en negro, según reportó Bremer. Se estima que cobraba $700.000 por mes, cuando de haber estado registrado correctamente debería haber recibido alrededor de $2.000.000 mensuales.

Cabe preguntarse cómo figuras del espectáculo, incluso de alto perfil, que manejan un equipo cercano durante décadas, pueden dejar vacíos legales o salariales que terminan en conflictos millonarios. Mientras tanto, la diva mantiene silencio oficial, dejando que la denuncia de su ex chofer sea el centro de atención de los medios.

Campos reclama más de $158 millones por diferencias salariales y pagos en negro. El conflicto pone en evidencia la vulnerabilidad laboral incluso en el mundo del espectáculo argentino.

El episodio también pone bajo la lupa la gestión laboral de Mirtha Legrand y cómo se equilibran lealtad, discreción y derechos de los trabajadores en un entorno donde hay fama, poder y décadas de historia compartida.

