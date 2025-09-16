Independiente de Avellaneda atraviesa semanas agitadas, tanto en lo deportivo como en lo institucional. La situación se profundizó tras la decisión de la Conmebol de excluir al Rojo de la Copa Sudamericana, hecho que, en parte, llevó a Julio Vaccari a dejar su cargo como entrenador. Su reemplazante ya estaría definido.
REEMPLAZO DE VACCARI
Afirman que Independiente tiene nuevo DT y ¿qué pasó con Juan Marconi?
Luego de la salida de Julio Vaccari, Independiente habría cerrado a su nuevo entrenador. Por otro lado, polémica en el Rojo con Juan Marconi
Los hinchas han demostrado un malestar para con la dirigencia y Juan Marconi, que supo ser vicepresidente de la actual gestión, habló en ESPN y no tuvo la mejor recepción en redes.
Independiente y el reemplazo de Julio Vaccari
Independiente tuvo un muy mal comienzo de segundo semestre de 2025, luego de lo que había sido una buena primera parte del año.
Quedó fuera de la Copa Argentina ante Belgrano, comenzó de muy mala manera el Torneo Clausura y el broche de oro (negativamente hablando), fue la eliminación de la Copa Sudamericana luego de los incidentes del miércoles 20 de agosto.
Todo esto, llevó a que Julio Vaccari tome la decisión de dar un paso al costado y rápidamente comenzó la danza de nombres.
Desde un primer momento, el nombre que más fuerza tomó fue Gustavo Quinteros y efetctivamente, es quien será el entrenador del Rojo.
Germán García Grova, especialista en mercado de pases, se sumó a la informacion de Nicolás Brusco de ESPN y tuiteó: "Gustavo Quinteros es el nuevo entrenador de Independiente. Firma hasta Diciembre 2026".
La actual dirigencia del club de Avellaneda, ya había ido a buscar al campeón con Vélez Sarsfield y en aquella oportunidad, quien terminó llegando, fue Leandro Stilitano.
Resta definirse si el DT, se pondrá el buzo Rojo en el partido ante San Lorenzo que se jugará el próximo domingo 21 de septiembre desde las 14:30 en el Libertadores de América.
¿Qué pasó con Juan Marconi?
Los malos resultados deportivos y todo lo sucedido ante Universidad de Chile, hicieron que Independiente esté en agenda de los diferentes medios deportivos.
En el programa de Martín Souto de ESPN, se habló del Rojo y en el panel está Juan Marconi, ex vicepresidente del club de Avellaneda.
"El análisis del presente deportivo e institucional de Independiente. ¿Se soluciona con la mano de un DT?", se preguntó ESPN en tuit y algunos en el Rojo estallaron viendo que uno de los oradores era Marconi.
Cabe recordar, que Fabián Doman y Juan Marconi ganaron las elecciones en octubre de 2022.
El conductor dejó la presidencia 6 meses más tarde mientras que Marconi, se fue en enero de 2024.
Esto hizo que quede Grindetti en la presidencia.
Políticamente hablando se vienen meses movidos en el Rojo debido a que el año que viene es electoral.
