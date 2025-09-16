Afirman que Independiente tiene nuevo DT y ¿qué pasó con Juan Marconi?

Todo esto, llevó a que Julio Vaccari tome la decisión de dar un paso al costado y rápidamente comenzó la danza de nombres.

Desde un primer momento, el nombre que más fuerza tomó fue Gustavo Quinteros y efetctivamente, es quien será el entrenador del Rojo.

Germán García Grova, especialista en mercado de pases, se sumó a la informacion de Nicolás Brusco de ESPN y tuiteó: "Gustavo Quinteros es el nuevo entrenador de Independiente. Firma hasta Diciembre 2026".

image

La actual dirigencia del club de Avellaneda, ya había ido a buscar al campeón con Vélez Sarsfield y en aquella oportunidad, quien terminó llegando, fue Leandro Stilitano.

Resta definirse si el DT, se pondrá el buzo Rojo en el partido ante San Lorenzo que se jugará el próximo domingo 21 de septiembre desde las 14:30 en el Libertadores de América.

¿Qué pasó con Juan Marconi?

Los malos resultados deportivos y todo lo sucedido ante Universidad de Chile, hicieron que Independiente esté en agenda de los diferentes medios deportivos.

En el programa de Martín Souto de ESPN, se habló del Rojo y en el panel está Juan Marconi, ex vicepresidente del club de Avellaneda.

"El análisis del presente deportivo e institucional de Independiente. ¿Se soluciona con la mano de un DT?", se preguntó ESPN en tuit y algunos en el Rojo estallaron viendo que uno de los oradores era Marconi.

Cabe recordar, que Fabián Doman y Juan Marconi ganaron las elecciones en octubre de 2022.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/ESPNArgentina/status/1967655929102442745&partner=&hide_thread=false ¿CÓMO SIGUE EL ROJO?



El análisis del presente deportivo e institucional de Independiente. ¿Se soluciona con la mano de un DT?



Mirá #ESPNFútbol3 en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/1RPidtaoT7 — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) September 15, 2025

El conductor dejó la presidencia 6 meses más tarde mientras que Marconi, se fue en enero de 2024.

Esto hizo que quede Grindetti en la presidencia.

Políticamente hablando se vienen meses movidos en el Rojo debido a que el año que viene es electoral.

