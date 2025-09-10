Una buena y una mala para Independiente: podrá recibir público y la deuda por Alan Franco

Según la resolución, el plan operativo fue elaborado, modificado y aprobado por el Ministerio de Seguridad bonaerense con la participación de todas las partes involucradas: el club, Aprevide, la Policía y la AFA.

En su presentación, el fiscal dejó constancia de que el protocolo regirá inicialmente para partidos sin público visitante, aunque servirá como base para futuros encuentros con ambas parcialidades.

Además, el escrito remarcó que la cautelar original se tomó con el objetivo de prevenir hechos de violencia y mejorar la coordinación de seguridad en el estadio, objetivos que, según el Ministerio Público Fiscal, ya fueron subsanados.

Por eso, en el punto d) de la parte resolutiva, el fiscal pidió al juez que deje sin efecto la medida cautelar. No obstante, la cancha aún no está habilitada: hace falta que el magistrado acepte el pedido y firme la resolución correspondiente.

Mientras tanto, Independiente deberá esperar para volver a recibir público en su casa y ver si la habilitación llega a tiempo para el duelo ante Banfield, programado para el próximo sábado a las 16:45 por la octava fecha del Torneo Clausura.

Independiente deberá pagarle a San Telmo USD 550.000 a San Telmo por el pase de Alan Franco a la MLS

Sin embargo, el “Rojo” recibió una muy mala noticia en las últimas horas del mediodía de este miércoles (10/09) debido a que deberá pagarle a San Telmo la suma de 550.000 dólares por los derechos de formación del exdefensor Alan Franco que partió en 2021 a la Major League Soccer (MLS) de los Estados Unidos.

La Justicia volvió a fallar a favor del “Carbonero” pese a la Apelación de Independiente, que está obligado a abonar esa suma de dinero al conjunto de Isla Maciel por los derechos de formación del ex defensor, que en 2021 fue vendido al Atlanta United a cambio de USD2.8 millones.

Independiente podrá recibir a sus hinchas para el partido ante Banfield pero deberá pagar 550.000 dólares a San Telmo por el pase de Alan Franco a la MLS.

La causa, que inició San Telmo en marzo del 2021, tuvo su primer fallo a favor en abril de este año, aunque desde Avellaneda apelaron a la decisión argumentando que no estaban en condiciones de afrontar el pago en este momento.

Lo reclamado por el conjunto de la Primera Nacional equivale es el reconocimiento de los derechos de formación, un 20% estipulado en la negociación entre clubes. Ese porcentaje se le suma un 7% en intereses, según lo estipulado por la Cámara de Apelaciones de lo Comercial, más honorarios y costas judiciales.

El inicio de la demanda de San Telmo contra Independiente

La entidad de la Isla Maciel comenzó sus protestas por el traspaso de Alan Franco a la MLS en marzo de 2021. “Esta institución considera que corresponde informar que las negociaciones fueron realizadas, como corresponde, en forma exclusiva por el Club Atlético Independiente”, había comunicado “Telmo” en su día.

En octubre de ese mismo año, San Telmo llevó el caso a la justicia afirmando que Independiente se había negado a realizar los pagos en varias oportunidades.

“[Las misivas notificadas] no fueron respondidas por Independiente ni tampoco -el club- procedió a efectuar pago alguno por lo que en el mes de agosto se inició proceso de mediación obligatorio, instancia que se cerró sin acuerdo alguno”, comunicó el club de la Primera Nacional en aquella oportunidad.

