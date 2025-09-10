Tras 10 años distanciados, CFK y Juan Manuel Urtubey se mostraron juntos

Cabe recordar que durante los últimos 10 años Cristina Kirchner y Juan Manuel Urtubey no se dirigieron la palabra, incluso él la había cuestionado públicamente, tiempo atrás. El último encuentro de ambos había sido cuando ella era presidenta de la Nación y él gobernador de Salta, ambos formaban parte de la misma coalición peronista.

Luego de encarnar el proyecto de Alternativa Federal en el 2018, que buscaba una opción peronista superadora al kirchnerismo, y de presentarse como candidato a vicepresidente con Roberto Lavagna en el 2019, Urtubey inició un proceso de acercamiento a la coalición peronista cuando se sumó al tramo final de la campaña presidencial de Sergio Massa en el 2023.

Ya hace un mes, Urtubey volvió al peronismo, pese a algunas diferencias especialmente con el kirchnerismo, para enfrentar al gobierno de Javier Milei.

El frente Fuerza Patria se perfila como principal oposición al gobierno libertario en Salta. El nuevo espacio reúne al Partido Justicialista, el Partido de la Victoria, Kolina, Frente Grande, el Partido del Trabajo y del Pueblo, Instrumento Electoral para la Unidad Popular, Igualar, Representar, el Partido de la Educación, la Cultura y el Trabajo y los partidos Felicidad y Patria sin Frontera.

Según había dicho Urtubey cuando se conoció su candidatura, Fuerza Patria reúne a "distintos sectores que pensamos distinto, nos unimos porque hoy la prioridad es frenar el daño que el gobierno de Milei le está haciendo a la provincia y al país".

Vale destacar que en Salta, donde el kirchnerismo y los libertarios prometen dar gran batalla, el gobernador Gustavo Sáenz resolvió dar libertad de acción a cada uno de los partidos que integran el frente provincial, sentado en el éxito de mayo. En los últimos días, el actual mandatario provincial se mostró muy crítico del gobierno de Milei, incluso diciendo que "me cagaron con las obras y en lo electoral".

Públicamente, Gustavo Sáenz insistió en que no bendice a ningún candidato, ni de un lado ni del otro. Por el contrario, destacó la pluralidad de su gestión, al señalar que está compuesto por independientes, peronistas, radicales, libertarios, del PRO y otras expresiones.

Por su parte, Cristina Kirchner se había metido de lleno en la interna del peronismo salteño. Primero porque, como presidenta del PJ Nacional, decidió intervenir el PJ provincial debido a la decisión de sus legisladores de acompañar, sistemáticamente, las iniciativas del gobierno de Milei. De esa tarea se encargan hasta hoy Sergio Berni y María Luz “Luchy” Alonso, los interventores designados.

Fueron también ellos dos los que estuvieron presentes en la mesa de negociación para cerrar un acuerdo integral en el peronismo salteño. CFK bajó su pedido de que sea Urtubey el candidato a senador, lo que generó que Sergio “Oso” Leavy, cercano al kirchnerismo, se enojara por perder ese lugar en la contienda de candidaturas, pegara el portazo y presentara una lista propia.

