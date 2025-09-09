Son días complicados para el oficialismo luego de la derrota de La Libertad Avanza en la Provincia de Buenos Aires. Esteban Trebucq, periodista que se ha mostrado cercano a Javier Milei durante este gobierno, se convirtió en protagonista de una insólita situación en Estudiantes de La Plata.
¿QUÉ PASÓ?
Escándalo en Estudiantes de La Plata por lo que pasó con Esteban Trebucq
Se armó lío en redes sociales por lo ocurrido entre Estudiantes de La Plata y el periodista pro-Milei Esteban Trebucq.
Trebuq, del medio La Nación +, es un reconocido hincha del Pincha y había sido invitado a dar una charla en el club platense. Sin embargo, en redes sociales hubo bastante repudio...
Estudiantes de La Plata y Esteban Trebucq
Ayer, lunes 8 de septiembre, Estudiantes de La Plata hizo un anuncio que generó mucha polémica entre sus simpatizantes en redes sociales.
El Pincha comunicó lo siguiente: "El próximo viernes 12 de septiembre tendremos un nuevo capítulo de nuestras Charlas Pinchas, para hablar sobre 'Estudiantes: Revolucionario de cuna' junto a Esteban Trebucq. La entrada será libre y gratuita y el ingreso será por 115 y 56."
Esto provocó el repudio de muchos usuarios en redes sociales, por lo que el club se vio obligado a cancelar el evento.
Minutos después de la publicación original, el mismo club posteó: "Informamos que, por cuestiones de organización, la Charla Pincha prevista para el viernes 12 de septiembre en el Auditorio de UNO queda suspendida."
Charlas Pinchas es un ciclo que se ha vuelto característico dentro de los planes para socios del club platense, pero en esta ocasión se vio afectado por la opinión de muchos usuarios en redes.
Estudiantes, Juan Sebastián Verón y la política
Habrá quienes estén de acuerdo y quienes no, pero el gobierno de Juan Sebastián Verón en Estudiantes de La Plata se ha caracterizado por tomar posturas políticamente incorrectas.
En los últimos tiempos, el presidente del Pincha se mostró a favor del SAD, algo poco común en el fútbol argentino, y criticó el mandato de Chiqui Tapia en la AFA, cuando pocos se animan a cuestionarlo públicamente.
Otro ejemplo es lo que sucedió hace apenas unos días, cuando la Bruja también apuntó contra Conmebol luego de que la institución dejara fuera únicamente a Independiente en la serie ante Universidad de Chile por la Copa Sudamericana.
No hay que perder de vista que el Pincha sigue en la Copa Libertadores (competencia de Conmebol) y se enfrentará en cuartos de final ante Flamengo. El duelo de ida será el jueves 18 de septiembre, a las 21:30, en Brasil, y la vuelta el jueves siguiente en el mismo horario, en La Plata.
En este contexto de posturas controvertidas, Estudiantes se vio obligado a suspender la charla de Esteban Trebucq, en gran parte por el repudio de su propia hinchada.
