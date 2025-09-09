Tras la contundente derrota electoral en la provincia de Buenos Aires, que desató una crisis política en el Gobierno y complejizó la situación económica que ya venía deteriorándose (hoy el Riesgo País superó los 1.100 pb), Javier Milei canceló su viaje a España previsto para el próximo viernes 12//09.
CAMBIO DE PLANES
En crisis: Javier Milei suspendió su viaje (no oficial) a España
Javier Milei iba a viajar a España el próximo viernes para participar de un evento de Vox, pero suspendió la visita, en medio de la crisis política/económica.
El Presidente había planificado su desembarco Madrid para participar del evento “Viva Europa 2025”, organizado por Vox, el partido de ultraderecha español.
Si bien oficialmente no se dio una explicación sobre la cancelación del viaje, se da por descontado que la decisión está vinculada al terremoto político que desató la "paliza" en las urnas el domingo pasado en PBA. Una decisión sensata suspender un viaje -no oficial- en estos momentos, sobre todo a los ojos de los votantes (octubre queda muy cerca...)
La noticia de la suspensión del viaje fue confirmada por fuentes de la Cancillería al diario La Nación.
El principal motivo del viaje de Javier Milei era participar el domingo de la cumbre “Viva Europa 2025”, que reúne una vez por año al grupo parlamentario europeo “Patriotas”, que integran su amigo Santiago Abascal, líder de VOX, la francesa Marine Le Pen o el húngaro Viktor Orban, entre otros. Su presencia ya había sido confirmada por el partido de ultraderecha.
Javier Milei ya había asistido a la edición de 2024, en su primera visita a España como presidente.
Este año, el Presidente ya estuvo 2 veces en Madrid: su primera parada, a principios de junio, fue para cerrar el Madrid Economic Forum, un evento privado donde fue recibido como una estrella. En su segunda visita, a fines de junio (sí, el mismo mes...), el Presidente recibió la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid, de mano de la alcaldesa opositora al gobierno de Pedro Sánchez, Isabel Díaz Ayuso. Por esa distinción hubo mucha polémica en Madrid, ya que la agrupación de izquierda "Más Madrid" advirtió que era "irregular" porque no se cumplían requisitos incluidos en la ley que regula este tipo de homenajes.
Ninguno de sus viajes a España fueron visitas oficiales. Y este -ahora suspendido- tampoco lo sería. La relación con Pedro Sánchez se quebró en su primera visita a este país, cuando durante su discurso en el acto “Viva Europa 2024”, Javier Milei atacó a Begoña Gómez, la esposa del líder español, lo que desató una crisis diplomática sin precedentes.
