En crisis: Javier Milei suspendió su viaje (no oficial) a España

Javier Milei ya había asistido a la edición de 2024, en su primera visita a España como presidente.

Este año, el Presidente ya estuvo 2 veces en Madrid: su primera parada, a principios de junio, fue para cerrar el Madrid Economic Forum, un evento privado donde fue recibido como una estrella. En su segunda visita, a fines de junio (sí, el mismo mes...), el Presidente recibió la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid, de mano de la alcaldesa opositora al gobierno de Pedro Sánchez, Isabel Díaz Ayuso. Por esa distinción hubo mucha polémica en Madrid, ya que la agrupación de izquierda "Más Madrid" advirtió que era "irregular" porque no se cumplían requisitos incluidos en la ley que regula este tipo de homenajes.

Ninguno de sus viajes a España fueron visitas oficiales. Y este -ahora suspendido- tampoco lo sería. La relación con Pedro Sánchez se quebró en su primera visita a este país, cuando durante su discurso en el acto “Viva Europa 2024”, Javier Milei atacó a Begoña Gómez, la esposa del líder español, lo que desató una crisis diplomática sin precedentes.

------------

Otras noticias en Urgente24:

Boca, Morena Beltrán y Lucas Blondel: Qué está pasando con el jugador y la periodista

Escándalo en Estudiantes de La Plata por lo que pasó con Esteban Trebucq

Mastercard sacude la web: El sitio Masterconsultas dejó de funcionar

El día después, arde La Libertad Avanza: Gordo Dan vs. Maximiliano Bondarenko

Abatido por la derrota libertaria: Antonio Laje se enojó con los bonaerenses