Milei lleva 24 viajes al exterior: pernoctó 86 días fuera del país y apenas 20 en el interior

Ya recorrió más de 221.000 kilómetros.

Entre vuelos y estadías gastó más de 3.6 millones de dólares.

Ya dio cinco veces y media la vuelta al mundo.

Estuvo 106 días de viaje. pic.twitter.com/VpBG0oGmrI — La Pobreza Avanza (@PobrezaAvanza) July 13, 2025

La vicepresidenta aprovechó para cuestionar a Milei

En más de una oportunidad el presidente dijo que Villarruel “no participa” de las decisiones del Gobierno.

Victoria permaneció callada hasta que escuchó que el propio primer mandatario la trataba de “traidora” en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

Entonces, se despachó en sus redes sociales con una serie de respuestas de elevadísimo tono.

Villarruel maneja ella misma sus propias redes sociales. No tiene community manager ni asesores en la materia.

Con fastidio, la titular de la Cámara alta le sugirió a su compañero de fórmula que no ahorre en dinero para los jubilados o los discapacitados "que no pueden esperar" y que gaste menos dinero en viajes y en la Secretaría de Información del Estado (SIDE).