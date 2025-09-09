Argentina 0 - Ecuador 1: la Selección pierde y con uno menos por la expulsión de Otamendi

Live Blog Post

La increíble racha del Ecuador de Beccacece este año: salvo uno, todos los partidos terminó 0 a 0

La Tri ha logrado una hazaña tras sacar el boleto a la Copa del Mundo y así consiguió mantener la presencia que logró en Qatar 2022, de la mano de Alfaro. Sin embargo, Beccacece sufre ciertas resistencias de la hinchada ecuatoriana por los escuetos resultados que ha sacado a lo largo de este 2025.

Salvo el triunfo ante Venezuela en marzo, que fue por 2 a 1, todos los otros los terminó en empate 0 a 0: contra Chile, contra Brasil, contra Perú y contra Paraguay. A pesar de la baja producción de goles, la Tri también se ha convertido en la selección que menos tantos recibió en esta Eliminatoria sudamericana: apenas 5.