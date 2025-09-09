Desde las 20 hs., la Selección Argentina visita a Ecuador en Guayaquil, por la fecha 18 de las Eliminatorias. Será el último partido de las dos selecciones por el torneo sudamericano, y las dos jugarán con la tranquilidad de saberse clasificadas al Mundial 2026. Sin embargo, para ambas será un encuentro importante.
Argentina 0 - Ecuador 1: la Selección pierde y con uno menos por la expulsión de Otamendi
- urgente24 >
- GOLAZO24 >
- El VAR >
- Selección Argentina >
Desde las 20 hs., la Selección Argentina cierra ante Ecuador su camino en Eliminatorias. Simeone, Mac Allister y Nico González serán titulares.
EN VIVO
-
21:00
Final del 1T
-
21:00
VIDEO: ¿Fue penal de Tagliafico? Así fue el choque entre el argentino y Preciado
-
20:58
¡GOL DE ECUADOR! VIDEO: Valencia cambia el penal por gol
-
20:55
¡Penal para Ecuador! El árbitro fue al VAR y vio una aparente infracción de Tagliafico en el área
-
20:48
El partido se vuelve trabado, muy cortado por duras infracciones de ambos equipos
-
20:37
Scaloni rearma: afuera Simeone, adentro Foyth
-
20:32
TARJETA ROJA EN ARGENTINA [VIDEO] Otamendi se va expulsado por una falta de último hombre sobre Valencia
-
20:21
Ecuador somete a Argentina: la sorprendente estadística de la Tri en 20´ de partido que es poco frecuente de ver en la Scaloneta
-
20:14
En un registro diferente, Argentina juega con su plan B y se adapta a Ecuador, pero se la nota incómoda
-
20:09
¡Lo tuvo Valencia! VIDEO: Buena respuesta de Dibu Martínez ante una confusión en el fondo argentino
-
20:01
Comienza el partido
-
19:48
Scaloni prioriza las bandas: Simeone y Nico González como contenciones para los avances ecuatorianos
-
18:48
Franco Mastantuono usará la 10 de Messi ante Ecuador
-
17:57
La increíble racha del Ecuador de Beccacece este año: salvo uno, todos los partidos terminó 0 a 0
-
17:47
Scaloni dio pistas: el esquema defensivo que probó en los entrenamientos y podría usar contra Ecuador
-
17:26
Quiénes son las 6 selecciones de Conmebol que ya se clasificaron al Mundial 2026
-
17:26
¡Puede ser un día histórico! Las otras dos selecciones sudamericanas que se juegan el pase al Mundial
-
17:26
Equipo confirmado en la Argentina
Por un lado, el local busca mejorar su efectividad en las áreas. El equipo de Sebastián Beccacece ha hecho solo dos goles en las Eliminatorias durante 2025. Fue cuando venció 2 a 1 en Venezuela, en marzo. Los otros 4 encuentros los finalizó 0 a 0: ante Chile, Brasil, Perú y Paraguay.
Por el otro lado, la Selección Argentina continuará su camino de conformación como equipo "sin Messi". Sin la confirmación de su participación en la próxima Copa del Mundo, y con un final de carrera inminente, la Albiceleste empieza a palpar de forma empírica cómo es jugar sin el Diez.
Aunque ya lo ha hecho en algunas oportunidades durante el último tiempo, en las que lo hizo muy bien, el combinado nacional tiene camino por recorrer sin Messi en el equipo.
Deja tu comentario