urgente24
GOLAZO24 Selección Argentina > Lionel Messi > Cuti Romero

ALTERNATIVAS

La Selección Argentina busca un capitán: la larga lista de opciones después de Messi

La Selección Argentina ya baraja los posibles nombres. Con el futuro retiro de Lionel Messi, necesita un nuevo brazo para la cinta de capitán.

03 de septiembre de 2025 - 19:35
La Selección Argentina DM (Después de Messi)

La Selección Argentina DM (Después de Messi)

Foto NA: AFA

La Selección Argentina tendrá un partido con una alta carga de emotividad cuando se mida frente a Venezuela, este jueves a las 20.30 en el Monumental. Será el último cotejo por Eliminatorias de Leo Messi en suelo nacional, ya que esta doble fecha es la última antes del Mundial 2026.

"Va a a ser un partido muy especial para mí porque es el úlitmo por Eliminatorias. Me va a acompañar mi familia, mi mujer, mis hijos, mis padres, mis hermanos", dijo Leo. "Lo vamos a vivir de esa manera. Después no sé qué pasará, pero vamos con esa intención", aseguró el Diez.

2025_09_250903109-scaled
&Uacute;ltima funci&oacute;n

Última función

Seguir leyendo

Aun así, más allá de toda la naturalidad que pueda tener ese proceso en cancha, el hecho golpeará directo en el corazón. Y, aunque quede en un segundo plano, también obliga a pensar en un aspecto que todavía no está definido: quién será el capitán de la Selección Argentina una vez que Leo no esté.

Liderazgos sin cinta

Las variantes pueden ser varias, y eso es un síntoma de lo bien nutrido y conformado que está este combinado nacional, con liderazgos innatos que, más allá de no llevar una cinta en el brazo, son portadores de la identidad del equipo y capaces de guiarlo dentro y fuera del terreno de juego.

No está tan claro quién será el capitán una vez que Leo no esté más, pero no porque no haya variantes sino todo lo contrario. Para empezar, no hace falta irse mucho más adelante en el futuro porque es muy probable que en el segundo partido de esta doble fecha FIFA, el próximo martes frente a Ecuador, Messi descanse en el banco de suplentes. Cuestiones meramente físicas y en función de su calendario con el Inter Miami.

Inmediatamente aparece Nicolás Otamendi, claro. Es el subcapitán. Si no está Leo, Otamendi es el encargado de llevarla. Tras él aparece Cuti Romero, que ante Chile, por la fecha pasada, fue el encargado de portar el brazalete con las ausencias de Messi y Otamendi.

image
Cuti, jerarqu&iacute;a en la zaga

Cuti, jerarquía en la zaga

Eso podría ser una pista. ¿El equipo y el cuerpo técnico ven a Cuti Romero como posible futuro capitán de la Selección Argentina? Además de ese antecedente reciente, al cordobés también lo respalda el hecho de que es capitán en el Tottenham Hotspur.

Todos los jugadores de la Selección Argentina que son capitanes en sus clubes

Sin embargo, no es el único de la Selección Argentina que capitanea en su club. Dibu Martínez lo hace en Aston Villa. Juan Foyth es nuevo capitán del Villarreal. Otamendi en Benfica (aunque es de esperar que también siga los pasos de Messi en la Albiceleste).

Por qué Dibu Martínez comparó al Manchester City con la Selección Argentina
Dibu Mart&iacute;nez, &iquest;capit&aacute;n?

Dibu Martínez, ¿capitán?

Lautaro Martínez en Inter, donde además es un referente absoluto desde hace varios años. Leo Balerdi, en el Olympique de Marsella. Nicolás Tagliafico no lo hace actualmente en el Lyon, pero ha sido capitán. Lo mismo Enzo Fernández en el Chelsea.

Quien más veces llevó la cinta de todos ellos fue, lógicamente, Leo Messi. Lo hizo 60 veces. Detrás de él lo sigue Ángel Di María, que se puso la cinta unas 9 veces. Luego, Otamendi, en 7 oportunidades, y después Tagliafico, en 4. Cierra Pezzella, con 3.

Entre todos ellos no aparece un nombre clave. Rodrigo De Paul. El volante es uno de los referentes actuales de la Selección Argentina, pero además fue un figura fundacional del proceso Scaloni y es uno de los pilares del equipo. Un capitán sin cinta, pero que parecería correr detrás de algunos otros compañeros.

+ de Golazo24

Embed

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES