La Selección Argentina busca un capitán: la larga lista de opciones después de Messi

Liderazgos sin cinta

Las variantes pueden ser varias, y eso es un síntoma de lo bien nutrido y conformado que está este combinado nacional, con liderazgos innatos que, más allá de no llevar una cinta en el brazo, son portadores de la identidad del equipo y capaces de guiarlo dentro y fuera del terreno de juego.

No está tan claro quién será el capitán una vez que Leo no esté más, pero no porque no haya variantes sino todo lo contrario. Para empezar, no hace falta irse mucho más adelante en el futuro porque es muy probable que en el segundo partido de esta doble fecha FIFA, el próximo martes frente a Ecuador, Messi descanse en el banco de suplentes. Cuestiones meramente físicas y en función de su calendario con el Inter Miami.

Inmediatamente aparece Nicolás Otamendi, claro. Es el subcapitán. Si no está Leo, Otamendi es el encargado de llevarla. Tras él aparece Cuti Romero, que ante Chile, por la fecha pasada, fue el encargado de portar el brazalete con las ausencias de Messi y Otamendi.

image Cuti, jerarquía en la zaga Foto NA: MARCELO CAPECE

Eso podría ser una pista. ¿El equipo y el cuerpo técnico ven a Cuti Romero como posible futuro capitán de la Selección Argentina? Además de ese antecedente reciente, al cordobés también lo respalda el hecho de que es capitán en el Tottenham Hotspur.

Todos los jugadores de la Selección Argentina que son capitanes en sus clubes

Sin embargo, no es el único de la Selección Argentina que capitanea en su club. Dibu Martínez lo hace en Aston Villa. Juan Foyth es nuevo capitán del Villarreal. Otamendi en Benfica (aunque es de esperar que también siga los pasos de Messi en la Albiceleste).

Por qué Dibu Martínez comparó al Manchester City con la Selección Argentina Dibu Martínez, ¿capitán?

Lautaro Martínez en Inter, donde además es un referente absoluto desde hace varios años. Leo Balerdi, en el Olympique de Marsella. Nicolás Tagliafico no lo hace actualmente en el Lyon, pero ha sido capitán. Lo mismo Enzo Fernández en el Chelsea.

Quien más veces llevó la cinta de todos ellos fue, lógicamente, Leo Messi. Lo hizo 60 veces. Detrás de él lo sigue Ángel Di María, que se puso la cinta unas 9 veces. Luego, Otamendi, en 7 oportunidades, y después Tagliafico, en 4. Cierra Pezzella, con 3.

Entre todos ellos no aparece un nombre clave. Rodrigo De Paul. El volante es uno de los referentes actuales de la Selección Argentina, pero además fue un figura fundacional del proceso Scaloni y es uno de los pilares del equipo. Un capitán sin cinta, pero que parecería correr detrás de algunos otros compañeros.

+ de Golazo24