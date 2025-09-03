Un emotivo momento se vivió hoy en el predio de Ezeiza. A Lionel Scaloni le costó continuar la conferencia de prensa luego de que un periodista le confesara lo mucho que significó para él haber ganado el Mundial de Qatar 2022.
"APARECIÓ EN UN MOMENTO DIFÍCIL DE MI VIDA"
Apareció el periodista que hizo emocionar a Lionel Scaloni: "Necesitaba decírselo"
Lionel Scaloni se quebró en plena conferencia de prensa. Fue por la tremenda declaración que le hizo uno de los periodistas al DT de la Selección Argentina.
Lionel Scaloni tuvo su habitual espacio con el periodismo en la previa de un partido del combinado nacional. Sus dirigidos se enfrentarán ante Venezuela este jueves a las 20.30 en el Monumental, por la fecha 17 de las Eliminatorias sudamericanas. Unas Eliminatorias en las que la Selección Argentina juega con la tranquilidad de saberse ya clasificada a la Copa del Mundo 2026.
En medio de todas las preguntas que le hizo la prensa, hubo una frase que detonó las lágrimas de Lionel Scaloni. Por lo inesperada, por lo conmovedora, por lo sincera. Y porque Lionel Scaloni es un tipo sensible. Verlo con los ojos vidriosos no es una novedad. Y motivos tiene de sobra, porque ha sido uno de los líderes del barco que, desde hace ya varios años, llena de alegrías al hincha argentino.
"Me diste la alegría más grande de mi vida"
Quien se lo dijo fue Maximiliano De Vita Lemus, uno de los periodistas presentes en la sala de conferencias de Ezeiza, que no aguantó las lágrimas luego de una respuesta de Scaloni.
Lemus le había consultado al DT por lo que significaba Leo Messi en su carrera, tanto en la etapa de jugador como en la de entrenador. Si el Diez estuvo siempre en el foco de atención por ser, justamente, el Diez, en esta ocasión su nombre adquiere mayor protagonismo porque este jueves será su último partido oficial en el país con la Selección Argentina.
Lionel Scaloni se mostró agradecido por haber coincidido con el Diez, pero lo más sustancial vino una vez que terminó su respuesta.
Maximiliano De Vita Lemus quedó muy conmovido después de la respuesta de Scaloni y no pudo contener sus lágrimas. Mientras otro periodista realizaba una nueva pregunta, el DT interrumpió de golpe para señalar que De Vita Lemus estaba emocionado.
Y De Vita Lemus respondió: "Me diste la alegría más grande de mi vida". El entrenador agradeció y sonrió, pero con el correr de los segundos la cara se le transformó. Las muecas que hizo no le impidieron ocultar sus ojos llorosos. Había quedado visiblemente conmovido.
El periodista que hizo emocionar a Scaloni: "Salió espontáneo"
Una vez finalizada la conferencia de prensa, el medio Bolavip conversó con el periodista que le tocó el corazón al DT de la Selección.
"Emotivo. Había que decírselo. Me tocó un momento difícil en mi vida, complicado, y justo coincidió el Mundial, proyectos que se bajaron... y tuve que vivir de otra manera", dijo.
"Salió espontáneo, porque cuando habló de Messi... va a ser muy lindo y emotivo a la vez lo de mañana. Creo que van a ser sensaciones para todos, verlo las últimas veces...", añadió.
"Necesitaba decírselo porque creo que se rompió la etapa de cosas pendientes que tenía para decirle a ellos", cerró el periodista.