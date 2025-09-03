Apareció el periodista que hizo emocionar a Lionel Scaloni: "Necesitaba decírselo"

2025_09_250902712-scaled La Scaloneta entrena en Ezeiza FOTO: JUAN FOGLIA/ NA.

Lemus le había consultado al DT por lo que significaba Leo Messi en su carrera, tanto en la etapa de jugador como en la de entrenador. Si el Diez estuvo siempre en el foco de atención por ser, justamente, el Diez, en esta ocasión su nombre adquiere mayor protagonismo porque este jueves será su último partido oficial en el país con la Selección Argentina.

Lionel Scaloni se mostró agradecido por haber coincidido con el Diez, pero lo más sustancial vino una vez que terminó su respuesta.

Maximiliano De Vita Lemus quedó muy conmovido después de la respuesta de Scaloni y no pudo contener sus lágrimas. Mientras otro periodista realizaba una nueva pregunta, el DT interrumpió de golpe para señalar que De Vita Lemus estaba emocionado.

El DT prepara el equipo para medirse ante Venezuela

Y De Vita Lemus respondió: "Me diste la alegría más grande de mi vida". El entrenador agradeció y sonrió, pero con el correr de los segundos la cara se le transformó. Las muecas que hizo no le impidieron ocultar sus ojos llorosos. Había quedado visiblemente conmovido.

El periodista que hizo emocionar a Scaloni: "Salió espontáneo"

Una vez finalizada la conferencia de prensa, el medio Bolavip conversó con el periodista que le tocó el corazón al DT de la Selección.

"Emotivo. Había que decírselo. Me tocó un momento difícil en mi vida, complicado, y justo coincidió el Mundial, proyectos que se bajaron... y tuve que vivir de otra manera", dijo.

"Salió espontáneo, porque cuando habló de Messi... va a ser muy lindo y emotivo a la vez lo de mañana. Creo que van a ser sensaciones para todos, verlo las últimas veces...", añadió.

"Necesitaba decírselo porque creo que se rompió la etapa de cosas pendientes que tenía para decirle a ellos", cerró el periodista.

