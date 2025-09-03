Lionel Scaloni pone a Messi de arranque para el 'Messipalooza' que busca arruinar Venezuela

LIONELSCALONIPONEALIONELMESSIDEARRANQUEPARAELMESSIPALOOZAQUEBUSCAARRUINARVENEZUELAFOTO2 Lionel Scaloni manifestó en la previa del partido de Argentina ante Venezuela por las Eliminatorias para el Mundial 2026 que Lionel Messi “va a ser titular”. (Foto: X @Argentina)

¿Qué fue lo que dijo Lionel Scaloni acerca de las convocatorias de muchos jóvenes?

En relación a las convocatorias de muchos jugadores jóvenes, Lionel Scaloni aseguró: “Estamos en condiciones de poder darle rodaje a algunos chicos nuevos” y reveló: “El lunes entrenaron chicos de la Sub 20 con nosotros porque los queríamos ver. Es importante que se sientan cómodos porque forman parte del proceso”.

Por consiguiente, el técnico de la Selección Argentina dejó en claro: “Si vemos que un jugador tiene condiciones, estamos abiertos a darle una oportunidad de cara al Mundial. No miramos ni su edad ni dónde juega, si puede sumar tendrá su chance”.

Lionel Scaloni habló de Emiliano ‘Dibu’ Martínez y no dio pistas de la renovación del plantel

Sin embargo, Lionel Scaloni manifestó acerca del arquero Emiliano ‘Dibu’ Martínez: “Al ‘Dibu’ lo vi bien. Seguro habrá tenido la ilusión de jugar en Manchester, pero es un chico positivo”.

Por otro lado, Scaloni subrayó acerca de la renovación del plantel “Albiceleste”: “No descarto nada, no hablamos todavía de una renovación. Estoy bien acá, estoy muy cómodo. No es momento de hablar de mi renovación”.

Argentina recibe a Venezuela en el último partido oficial de Lionel Messi en el país

Argentina se enfrentará este jueves (04/09) con su par de Venezuela, por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas, en el que será el último partido oficial de Lionel Messi como en el país vistiendo la camiseta “Albiceleste”.

El encuentro está programado para las 20:30, en el estadio Mas Monumental, y se podrá ver a través de TyC Sports y Telefe. El árbitro designado fue el chileno Piero Maza, mientras que en el VAR estará su compatriota Juan Lara.

¿Cómo llegan Argentina y Venezuela a este encuentro en el estadio Monumental?

La Albiceleste, que es dirigida por Lionel Scaloni, llega a este encuentro luego de un dominio absoluto en las Eliminatorias Sudamericanas, donde se consolidó en el primer puesto ya que le saca 10 puntos a su escolta Ecuador, mientras que se aseguró la clasificación al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026 tras la histórica goleada 4-1 a Brasil.

De cara a este partido, Scaloni aún mantiene solo dos incógnitas en el 11 titular. Una está en el mediocampo, ya que Giovani Lo Celso podría ocupar el lugar de Alexis Mac Allister ya que este último no está al 100% desde lo físico. La otra incertidumbre está en la delantera, donde Julián Álvarez y Lautaro Martínez aún luchan por una posición.

Este cruce tendrá el condimento extra de que será el último partido oficial de Messi con la Selección en la Argentina, algo que incluso se encargó de confirmar el astro rosarino en los últimos días. Es por esto que se espera que haya una despedida muy emotiva al final del encuentro para el mejor jugador de la historia.

Venezuela, por su parte, ocupa el séptimo lugar en las Eliminatorias y sueña con la posibilidad de clasificar por primera vez a un Mundial.

Sin embargo no la tendrá nada fácil, ya que actualmente está en puestos de Repechaje y para ingresar directamente tendrá que sumar seis puntos en esta doble fecha de Eliminatorias para superar a Colombia, que marcha sexta.

Embed - Lionel Scaloni habló HOY en conferencia de prensa en la previa de Selección Argentina vs Venezuela

