Lionel Messi, protagonista involuntario de golpes bajos de ESPN y TyC Sports

Entendiendo la particularidad del encuentro, ESPN y TyC Sports hicieron posteos con un tinte emotivo haciendo alusión al último encuentro de la Pulga.

"Quisiera que esto dure para siempre, casi tanto como una eternidad..." y una foto de 2006 de Leo al lado de una del último entrenamiento con el combinado Albiceste fue lo elegido por SportsCenter (de ESPN). Cerca de 1000 retuits y 10 mil me gusta.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/SC_ESPN/status/1963031097689719167&partner=&hide_thread=false Quisiera que esto dure para siempre, casi tanto como una eternidad... pic.twitter.com/aDiSBu1VyJ — SportsCenter (@SC_ESPN) September 3, 2025

"QUE NO QUIERO ENTERARME QUE ESTA NOCHE VA A PASAR, QUIERO HACER UN PACTO Leo y un partido más que especial: su último por Eliminatorias en Argentina" y un video con Abel Pintos de fondo, fue lo que eligió TyC para hablar de Lionel.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/TyCSports/status/1963227722336923897&partner=&hide_thread=false QUE NO QUIERO ENTERARME QUE ESTA NOCHE VA A PASAR, QUIERO HACER UN PACTO



Leo y un partido más que especial: su último por Eliminatorias en Argentina pic.twitter.com/7zeQnySx5i — TyC Sports (@TyCSports) September 3, 2025

Los partidos de la Selección Argentina

La Selección Argentina ya está clasificada al Mundial de Norteamérica 2026 y por eso mismo la centralidad del partido ante Venezuela, la tendrá Lionel Messi.

De igual manera, si hay algo que ha demostrado Lionel Scaloni, es mantener la compostura a pesar de la emocionalidad que puedan tener los diferentes partidos.

Por eso mismo se prevé que el combinado campeón del mundo jugará con total seriedad su partido ante la Vinotinto de Fernando Batista.

El partido comenzará a las 20:30 de Argentina y la formación probable de la Scaloneta es la siguiente:

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cuti Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Paredes, Mac Allister/Palacios/Lo Celso/Paz; Messi, J. Álvarez y Almada

El otro partido de esta doble fecha de Eliminatorias, será ante Ecuador y algunas versiones indican que Lionel Messi no viajará a dicho país.

Embed

El partido ante los dirigidos por Sebastián Beccacece será el próximo martes 9 de septiembre y comenzará a las 20 horas de Argentina.

Se avecinan momentos de alta emotividad para todos los que crecieron con Lionel Andrés Messi.

+ EN GOLAZO 24

Se desangra la piratería en el fútbol: se desmanteló una red de más de 8M de usuarios

Aseguran que Marcelo Gallardo le hizo perder millones a River Plate

Ricardo Centurión quiere 'pegar la vuelta': foto con Carlos Tevez y posible desembarco en Talleres

La pesadilla de Andrés Fassi: Talleres podría descender de la manera más cruel

Néstor Grindetti desafía a la Conmebol y avisa que Independiente "tiene que pasar"

Borrado en el Boca de Russo, Kevin Zenón estudia inglés y espera ofertas