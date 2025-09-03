La pesadilla de Andrés Fassi: Talleres podría descender de la manera más cruel

Además, en las últimas horas se dio a conocer una noticia que no tiene que ver directamente con el Matador, pero sí guarda cierta relación.

Mariano Charlier dejó de ser el entrenador de Aldosivi de Mar del Plata y ya se conoce a su reemplazante: nada menos que Guillermo Farré, ex Belgrano de Córdoba. Él será el encargado de sentarse en el banco del Tiburón, equipo que hoy estaría disputando un desempate contra la T por no descender a la segunda división.

image

Farré es uno de los ídolos contemporáneos del Pirata. Si llegara a ser el responsable de condenar a Talleres a la Primera Nacional, el golpe sería todavía más doloroso y cruel.

Continuidad de los de Carlos Tévez

Antes del partido ante Deportivo Riestra, hubo rumores varios de una posible renuncia de Carlos Tévez, pero el mismo Apache fue quien se encargó de desmentir esta versión.

Luego de la derrota ante el Malevo, el entrenador declaró: “un partido no puede cambiar mi forma de pensar, voy a seguir hasta el final”.

Todo hace indicar que el ex delantero continuará en su puesto y se hará cargo de la situación actual del Matador.

El equipo cordobés tendrá más de una semana para preparar su próximo partido que será ante Tigre en Victoria, el próximo domingo 14 de septiembre desde las 20 horas.

En estos momentos, Talleres estaría disputando un partido ante el mencionado Aldosivi para ver qué equipo desciende a la segunda categoría.

Más abajo está San Martín de San Juan de Pipi Romagnoli, que tiene un punto menos pero estaría descendiendo por promedios, por lo que libera ese cupo de la tabla anual.

Embed

Restan 9 fechas y puede pasar de todo. La T puede empezar a sumar y clasificar a los playoffs, como también puede profundizar su crisis y descender a la Primera Nacional (de la cual es muy complicado volver).

+ EN GOLAZO 24

Se desangra la piratería en el fútbol: se desmanteló una red de más de 8M de usuarios

Aseguran que Marcelo Gallardo le hizo perder millones a River Plate

ApreViDe sancionó a 40 barras de Independiente y castigó fuerte a la U. de Chile

Lo que Diego Latorre no quiere ver del Arsenal porque va contra sus principios

Miguel Ángel Russo quedará internado 24 hs. por una infección urinaria

Otra renuncia en San Lorenzo y madura el K.O a Marcelo Moretti por acefalía