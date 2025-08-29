Revelan los supuestos salarios de los jugadores en Talleres de Andrés Fassi

En CEF de AZZ (de Flavio Azzaro), dieron a entender algunos de los salarios de los jugadores del Matador.

Si bien no dieron números concretos, si dejaron trascender que serían salarios altísimos para estar en el lugar en el que están, deportivamente hablando.

El conductor Jerónimo Torresantoro fue quien sacó el tema y sus panelistas comenzaron a opinar.

Lucho Cofano, cronista de Boca Juniors, aseguró: "el mejor pago de Talleres sería top 5 del plantel en Boca".

Es decir, superaría la suma de los U$S 900.000 anuales.

image

Luego, el conductor nuevamente tomó la posta y reveló: "son 7 cifras en dólares al año".

Independientemente de que no estén los números concretos, el mensaje que quisieron dar en Cuidemos el Fútbol, es que la T tiene un plantel que para nada debería estar peleando el descenso a la segunda división.

Lo que se le viene a Talleres

Lo único que puede empezar a salvar a Talleres de Córdoba, es ganar.

Los dirigidos por Carlos Tévez necesitan la victoria como el agua para poder respirar con mayor tranquilidad en cuanto a la pelea por el descenso.

El próximo partido será sumamente importante para el Matador. Jugará ante Deportivo Riestra el domingo 31 de agosto desde las 16:45 en el Mario Alberto Kempes.

Los del "Apache", jugarán con el resultado puesto de Aldosivi de Mar del Plata, que disputará su encuentro minutos antes ante Boca Juniors en condición de local.

Restan 10 fechas de cara a la finalización del Torneo Clausura y el conjunto cordobés aún tiene posibilidades de recuperarse.

Embed

En un fútbol tan parejo, es cuestión de ganar algunos partidos para meterse en zona de playoffs y en paralelo, superar la angustia que genera estar en zona de descenso, tal como está sucediendo en este momento.

Comienza la etapa en donde son todas "finales" para el club de Córdoba y mira atento su presidente Andrés Fassi.

MÁS EN GOLAZO 24

Champions League: El increíble festejo de los jugadores del Kairat por enfrentar al Real Madrid

Real Madrid no puede librarse de un gigante: lo enfrentará por 5ta temporada seguida

Para Gorosito, Riestra y Barcelona explican lo difícil que es el fútbol argentino

River 0 - Unión 0: Armani salvó en los penales al Millonario, que tuvo otro flojo partido