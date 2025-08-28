Boca Juniors está atravesando un buen momento después de mucho tiempo ya que pudo cosechar dos victorias consecutivas (Independiente Rivadavia y Banfield). De igual manera, el periodista de TyC Sports Tato Aguilera dio una información que seguramente trascienda al Xeneize en lo que venga.
BOMBAZO
Habrá revuelo en Boca por lo que dijo Tato Aguilera en TyC Sports
El periodista de TyC Sports Tato Aguilera dio una información que causará movimiento en el mundo Boca.
Muchos sectores del periodismo han indicado que disolver el Consejo de Fútbol iba a descomprimir, cosa que finalmente terminó pasando. Luego de la salida de dos integrantes de la estructura del fútbol, el Xeneize de Miguel Ángel Russo comenzó a obtener resultados.
Tato Aguilera y su información de Boca
El hecho de que Boca Juniors haya conseguido dos victorias consecutivas, hizo que el clima en el Xeneize sea otro comparado a algunas semanas atrás.
Algo lejos parece haber quedado aquel récord de 12 partidos sin ganar. No solo porque hubo triunfos, sino también porque hay alguna mejoría desde el juego (y una base encontrada por el entrenador).
Otra cosa que parece haber desaparecido momentáneamente de la agenda, es el reemplazo del Consejo de Fútbol. De un momento para el otro, poco se habla de quién reemplazará a Raúl Cascini y Chicho Serna.
Luego de un tiempo, Tato Aguilera volvió a abordar este tema en TyC Sports y dio una información que seguramente traiga repercusión en un futuro: "puedo confirmar que en enero de 2026, van a sumar un protagonista más al Departamento de Fútbol de Boca. No ahora. Se habla de un Manager, ahora no lo van a sumar y va a ser recién el año que viene".
A esa información, agregó que solo tiene el nombre de Carlos Navarro Montoya. "No sé si la figura es Manager, lo que puedo decir es que será una persona que acompañe al Chelo Delgado".
Además, el periodista aseguró en Superfútbol que ante la salida de Marcelo Saracchi, el Xeneize no incorporará a nadie.
Más sobre Boca de Miguel Ángel Russo
Poco a poco se pueden comenzar a rescatar algunas cosas de Boca de Miguel Ángel Russo.
El doble 5 Rodrigo Battaglia-Leandro Paredes, la dupla central y Brian Aguirre, parecieran ser piezas fijas de un equipo que comienza a afianzarse.
La mala para Russo de cara a la próxima jornada, es que Marco Pellegrino sufrió una lesión que lo tendrá fuera de las canchas como mínimo, tres semanas.
Otro de los tocados del equipo titular, es Battaglia, quien tiene una molestia en el pectineo por lo que no está confirmada su presencia el domingo contra Aldosivi.
El partido ante el Tiburón será el próximo domingo 31 de agosto desde las 14:30 en el Minella.
El Xeneize quiere afianzarse en zona de Copa Libertadores ir escalando posiciones para no sufrir en el ingreso a los playoffs.
En cuanto a los posibles reemplazos, Ayrton Costa será quien ocupe el lugar de segundo marcador central. Si no llega Battaglia, seguramente su lugar sea ocupado por Milton Delgado.
+ EN GOLAZO 24
Santos de Neymar ya tiene a Vojvoda como DT y ahora va por Di Césare
Andrés Fassi en modo Ángel Di María: Se la pudrió a Boca y River
Racing le contestó a Doble Amarilla Radio por los dichos de Hernán Feler
Independiente es una brasa: Ahora Andrés Ducatenzeiler amenaza a Ritondo por los afiches
Polémica en River por el trato de Marcelo Gallardo a los chicos del club
Tan solo dos dudas: el 11 que pondrá Gallardo para enfrentar a Unión