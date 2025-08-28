Habrá revuelo en Boca por lo que dijo Tato Aguilera en TyC Sports

Otra cosa que parece haber desaparecido momentáneamente de la agenda, es el reemplazo del Consejo de Fútbol. De un momento para el otro, poco se habla de quién reemplazará a Raúl Cascini y Chicho Serna.

Luego de un tiempo, Tato Aguilera volvió a abordar este tema en TyC Sports y dio una información que seguramente traiga repercusión en un futuro: "puedo confirmar que en enero de 2026, van a sumar un protagonista más al Departamento de Fútbol de Boca. No ahora. Se habla de un Manager, ahora no lo van a sumar y va a ser recién el año que viene".

A esa información, agregó que solo tiene el nombre de Carlos Navarro Montoya. "No sé si la figura es Manager, lo que puedo decir es que será una persona que acompañe al Chelo Delgado".

Además, el periodista aseguró en Superfútbol que ante la salida de Marcelo Saracchi, el Xeneize no incorporará a nadie.

Más sobre Boca de Miguel Ángel Russo

Poco a poco se pueden comenzar a rescatar algunas cosas de Boca de Miguel Ángel Russo.

El doble 5 Rodrigo Battaglia-Leandro Paredes, la dupla central y Brian Aguirre, parecieran ser piezas fijas de un equipo que comienza a afianzarse.

La mala para Russo de cara a la próxima jornada, es que Marco Pellegrino sufrió una lesión que lo tendrá fuera de las canchas como mínimo, tres semanas.

Otro de los tocados del equipo titular, es Battaglia, quien tiene una molestia en el pectineo por lo que no está confirmada su presencia el domingo contra Aldosivi.

El partido ante el Tiburón será el próximo domingo 31 de agosto desde las 14:30 en el Minella.

El Xeneize quiere afianzarse en zona de Copa Libertadores ir escalando posiciones para no sufrir en el ingreso a los playoffs.

En cuanto a los posibles reemplazos, Ayrton Costa será quien ocupe el lugar de segundo marcador central. Si no llega Battaglia, seguramente su lugar sea ocupado por Milton Delgado.

