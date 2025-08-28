Polémica en River por el trato de Marcelo Gallardo a los chicos del club

Todo hacía indicar, que luego del mal primer semestre de 2025, el Muñeco iba a buscar darle más lugar a los futbolistas de las inferiores.

De hecho jugadores como Santiago Lencina, Juan Cruz Meza o Ian Subiabre, comenzaron siendo considerados fuertemente en el comienzo de la segunda parte del año.

image

Ahora bien, haciendo el desglose de cada uno, llama la atención el trato del entrenador hacia ellos.

Ian Subiabre : arrancó siendo titular ante Platense en la primera fecha del Torneo Clausura y luego no volvió a jugar hasta su ingreso en el partido ante Libertad (probablemente el encuentro más importante del semestre).

: arrancó siendo titular ante Platense en la primera fecha del Torneo Clausura y luego no volvió a jugar hasta su ingreso en el partido ante Libertad (probablemente el encuentro más importante del semestre). Santiago Lencina : titular en los primeros 4 partidos del Torneo Clausura y la ida ante Libertad. Si bien su rendimiento no era óptimo, dejó de ser utilizado por Gallardo, casi de manera abrupta.

: titular en los primeros 4 partidos del Torneo Clausura y la ida ante Libertad. Si bien su rendimiento no era óptimo, dejó de ser utilizado por Gallardo, casi de manera abrupta. Juan Cruz Meza: quizá el más lógico de todos. Fue mechando minutos poco a poco.

A ellos se puede sumar Bautista Dadín, que jugó ante Godoy Cruz en un equipo integramente conformado por suplentes.

River Plate y lo que viene

River Plate se enfrentará este jueves 28 de agosto ante Unión de Santa Fé por los octavos de final de la Copa Argentina en el estadio Malvinas Argentinas desde las 21:15 horas.

En concordancia con lo mencionado anteriormente y según los diferentes medios, Marcelo Gallardo no utilizaría ningún juvenil para enfrentar al Tatengue.

El equipo sería: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz o Lautaro Rivero (único pibe, que fue repescado), Marcos Acuña; Ignacio Fernández, Enzo Pérez, Giuliano Galoppo; Maximiliano Salas, Sebastián Driussi y Facundo Colidio

Lo cierto es que el Millonario necesita conquistar un título en el corto plazo.

Desde el regreso del Muñeco, el club de Núñez no gana nada y, mientras esto se mantenga, habrá cuestionamientos como la utilización de los juveniles.

Por el momento, sigue con vida en los tres frentes y el jueves 28 de agosto será una jornada fundamental.

