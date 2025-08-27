Impacto en River por lo que dijo Gustavo Yarroch sobre Nacho Fernández

Hoy por hoy, pareciera ser considerado como uno de los futbolistas titulares y por ese motivo no jugó en la Fortaleza ante Lanús.

Ahora bien, lo que contó Gustavo Yarroch generó repercusión a pesar de que Nacho no haya disputado dicho encuentro: "Nacho Fernández sufrió un pequeño corte en la cabeza al festejar el gol de River Lo golpeó un ventanal que se cayó en el palco donde estaban algunos futbolistas de River que no jugaron".

image

De igual manera, esto no le impediría ser titular en el encuentro ante Unión por Copa Argentina.

Atentos también a lo que expresó Mariano Closs: “Es increíble. River incorpora e incorpora, pero el mejor volante a mi criterio es Nacho Fernandez. Sabe todo lo que tiene que pasar en la mitad de la cancha” .

La visión del periodista pareciera ser similar a la de Gallardo, que si bien incorpora en la mitad de la cancha, casi siempre en los partidos decisivos termina utilizando al volante de 35 años.

image

Lo que se le viene a River de Marcelo Gallardo

Agosto ha sido un mes realmente muy exigente en cuanto a cantidad de partidos para River Plate.

A los seis encuentros que ya disputó, le quedan sumar dos más y uno de esos será por eliminación directa.

Mañana jueves 28 de agosto, los de Marcelo Gallardo se enfrentarán a Unión de Santa Fé por los octavos de final de la Copa Argentina desde las 21:15 horas.

Según informó el periodista de ESPN, Juan Balbi, hay grandes posibilidades de que el Muñeco apueste por un tridente de ataque conformado por Facundo Colidio, Sebastián Driussi y Maximiliano Salas.

Embed

Además, el mencionado Nacho Fernández sostendría su titularidad en partidos relevantes y estaría acompañado por Enzo Pérez y Giuliano Galoppo en la mitad de la cancha.

La duda está en la defensa, ya que Paulo Díaz tiene un traumatismo en el tobillo y el entrenador del Millonario tiene que ver cómo lo encuentra.

El probable equipo sería:

Franco Armani, Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz (o Lautaro Rivero), Marcos Acuña; Nacho Fernández, Enzo Pérez, Giuliano Galoppo; Facundo Colidio, Sebastián Driussi y Maximiliano Salas.

