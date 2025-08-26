Batacazo Champions League: Pafos y Kairat Almaty clasifican a la fase de liga

En la fase previa a los playoffs eliminó al Slovan Bratislava de Eslovaquia por penales luego de un global de 1-1. Pero el verdadero batacazo lo dio hoy (martes 26/8), ya que por la misma vía eliminó al nuevo equipo del ex Boca Marcelo Saracchi, el Celtic de Escocia. Ahora el uruguayo deberá conformarse con jugar Europa League.

image Kairat Almaty de Kazajistán se metió en su primera fase final de Champions League.

El Pafos FC es otro de los equipos que dieron la sorpresa de meterse en su primera Champions League contra todo pronóstico, ya que además de ser su primera participación, el club chipriota fue fundado en 2014, solo 11 años de vida.

El Pafos FC es un club/empresa, pero diferente al resto. Nació de la fusión de los clubes AEP Pafos y AEK Kouklia en el 2014. Solo 3 años después se transformó en SA, ya que el empresario británico Roman Dubov adquirió el club pero con una idea poco convencional y diferente a los clubes/empresa que ya existían.

En vez ser una inyección económica y formar un súper equipo, decidió hacerlo más lento, invirtió en las divisiones juveniles para volverlas las más fuertes del país, ya que con una buena base logrará un buen equipo de primera. Eso tuvo sus frutos y hoy el Pafos está en la fase final de Champions League.

Su dueño resumió en una frase su objetivo “No estamos aquí para construir un momento, sino para construir un legado”. En referencia a que no quieren ser el nuevo PSG o Manchester City.

Luego de contar un poco la historia les traemos las 3 fases eliminatorias que superó, y si bien fue una menos que el equipo kazajo, los rivales fueron más duros. Arrancó en la segunda fase eliminando al gran Macabbi Tel-Aviv en una serie que ganó 2-1 en el global. En la fase previa a los playoffs eliminó sorprendentemente al Dinamo Kiev, ganándole de local y visitante y englobando un resultado general de 3 a 0. Asegurándose la fase final de Europa League.

En la última eliminatoria se dio el lujo de sacarse de encima a un ex campeón de la competición, el Estrella Roja de Belgrado, que además fue campeón del mundo el mismo año que ganó la Champions League, 1991. A los serbios les ganó 2 a 1 de visitante y empató 1 a 1 de local, concretando el sueño más grande de su corta historia.

Este jueves se conocerán los 8 rivales del Pafos FC y Kairat Almaty, y seguramente deberán enfrentar a equipos que solo podían enfrentar en sueños, y hoy están en el escenario principal del fútbol de clubes, simplemente a disfrutar.

