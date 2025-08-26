Batacazo Champions League: Pafos y Kairat Almaty clasifican a la fase de liga

La Champions League no es el mejor torneo de fútbol del mundo por casualidad, sino por las cosas que pasan en este campeonato, y la posibilidad de que equipos realmente débiles se midan a gigantes mundiales. Este martes se escribió otra página dorada en el fútbol europeo, sobre todo para dos equipos el Pafos FC chipriota y el Kairat Almaty kazajo, que se metieron en la fase de liga.
La edición 2025/26 de Champions League tendrá a dos debutantes realmente inesperados. El Pafos FC de Chipre que en la última eliminatoria dejó afuera nada más y nada menos que a un campeón de Champions League, el Estrella Roja de Belgrado, y el Kairat Almaty que se sacó de encima en los playoffs al nuevo equipo de Marcelo Saracchi (deberá conformarse con jugar Europa League), el Celtic escocés.
En el primer turno el que dio la sorpresa fue el Kairat Almaty, un equipo de la liga de Kazajistán, país que pertenece geográficamente a Asia, pero futbolísticamente a Europa, y que está más cerca de Tokio que de Madrid, ya que uno de los países con los que limita es China. Los 8 equipos que jueguen ante este equipo deberán recorrer muchos kilómetros.
El conjunto kazajo arrancó en la primera eliminatoria, o sea, tuvo que eliminar a 4 equipos antes de meterse en fase de liga. En la primera eliminatoria dejó afuera al Olimpija Ljubljana de Eslovenia con un 3 a 1 global. Luego eliminó al Kups Kuopio de Finlandia en un global de 3 a 2.
En la fase previa a los playoffs eliminó al Slovan Bratislava de Eslovaquia por penales luego de un global de 1-1. Pero el verdadero batacazo lo dio hoy (martes 26/8), ya que por la misma vía eliminó al nuevo equipo del ex Boca Marcelo Saracchi, el Celtic de Escocia. Ahora el uruguayo deberá conformarse con jugar Europa League.
El Pafos FC es otro de los equipos que dieron la sorpresa de meterse en su primera Champions League contra todo pronóstico, ya que además de ser su primera participación, el club chipriota fue fundado en 2014, solo 11 años de vida.
El Pafos FC es un club/empresa, pero diferente al resto. Nació de la fusión de los clubes AEP Pafos y AEK Kouklia en el 2014. Solo 3 años después se transformó en SA, ya que el empresario británico Roman Dubov adquirió el club pero con una idea poco convencional y diferente a los clubes/empresa que ya existían.
En vez ser una inyección económica y formar un súper equipo, decidió hacerlo más lento, invirtió en las divisiones juveniles para volverlas las más fuertes del país, ya que con una buena base logrará un buen equipo de primera. Eso tuvo sus frutos y hoy el Pafos está en la fase final de Champions League.
Su dueño resumió en una frase su objetivo “No estamos aquí para construir un momento, sino para construir un legado”. En referencia a que no quieren ser el nuevo PSG o Manchester City.
Luego de contar un poco la historia les traemos las 3 fases eliminatorias que superó, y si bien fue una menos que el equipo kazajo, los rivales fueron más duros. Arrancó en la segunda fase eliminando al gran Macabbi Tel-Aviv en una serie que ganó 2-1 en el global. En la fase previa a los playoffs eliminó sorprendentemente al Dinamo Kiev, ganándole de local y visitante y englobando un resultado general de 3 a 0. Asegurándose la fase final de Europa League.
En la última eliminatoria se dio el lujo de sacarse de encima a un ex campeón de la competición, el Estrella Roja de Belgrado, que además fue campeón del mundo el mismo año que ganó la Champions League, 1991. A los serbios les ganó 2 a 1 de visitante y empató 1 a 1 de local, concretando el sueño más grande de su corta historia.
Este jueves se conocerán los 8 rivales del Pafos FC y Kairat Almaty, y seguramente deberán enfrentar a equipos que solo podían enfrentar en sueños, y hoy están en el escenario principal del fútbol de clubes, simplemente a disfrutar.
