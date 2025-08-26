Fútbol para Todos: Se conocen los pedidos de condena en la causa

Otro de los involucrados principales fue Jorge Capitanich, a quien se lo considera que tiene “presunta responsabilidad en las irregularidades e incumplimientos de contratos en el programa televisivo “Fútbol para Todos”, y por maniobras de desvíos de fondos del Estado nacional, entre agosto de 2009 y diciembre de 2015”. Por esta razón piden la condena de 8 meses de prisión y una inhabilitación temporal para ocupar cargos públicos.

A su vez se solicitó la absolución de Juan Gabriel Mariotto (ex coordinador del programa), Miguel Ángel Silva (exsecretario general de AFA), Rubén Manuel Raposo (exadministrador financiero de AFA), Raúl Pagano (exgerente financiero de FAA), Sergio Raúl Marchi (exsecretario general de FAA), Eduardo Fortunato Amirante, Jorge Antonio Galitis y Carlos Daniel Dávola (los tres, directivos de diversas entidades crediticias).

image Luis Segura, ex presidente de AFA, uno de los involucrados en la causa de Fútbol para Todos.

La gente del fútbol

Entre los condenados del fútbol aparece como cabecilla Luis Segura, ex presidente de AFA, para quien se pidió 2 años de prisión por el delito de autor por administración fraudulenta. A su vez se solicitó 1 año de prisión para Carlos Pandolfi de la Fundación “El Futbolista”, Norberto Montelone de Futbolistas Argentinos Agremiados.

Ahora se dispuso un cuarto intermedio hasta el 8 de septiembre, día en que se retome el juicio y seguramente se empiezan a definir las condenas.

