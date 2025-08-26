China y una mega obra peligrosa: podría alterar la rotación de la Tierra

El ministro jefe del estado indio de Arunachal Pradesh, Pema Khandu, calificó a la presa como una "bomba de agua" potencial y una amenaza existencial para las comunidades tribales como la Adi, que dependen del caudal del Siang-Brahmaputra para su subsistencia. Bangladesh, por su parte, solicitó formalmente información a Pekín sobre el proyecto, ante el temor de impactos en su agricultura y seguridad hídrica.

La cuestión tibetana: Represión, desplazamientos y tensiones

La región donde se construye la presa está habitada por comunidades tibetanas, que ya han sido desplazadas o reprimidas en proyectos hidroeléctricos anteriores. Organizaciones como la Campaña Internacional por el Tíbet denuncian que las obras en el Tíbet representan una forma de explotación de los recursos naturales sin consultar a las comunidades locales, lo que agrava el conflicto étnico y cultural.

A modo de referencia, la presa de las Tres Gargantas implicó el reasentamiento de 1,4 millones de personas. Aunque se estima que el impacto demográfico en Motuo será menor por su baja densidad poblacional, se desconoce el número exacto de desplazados. Además, el sitio incluye monasterios y lugares sagrados que podrían desaparecer bajo el agua.

Peligro geológico en China

Expertos en geología advierten que la región es altamente sísmica y propensa a deslizamientos de tierra. Eventos recientes como el terremoto de Shigatse (2025) o los deslizamientos de tierra inducidos por el colapso de glaciares generan preocupación sobre la estabilidad del embalse y el potencial de catástrofes naturales en cadena.

Asimismo, la construcción de la presa afectará ecosistemas con alta biodiversidad. El cañón del Yarlung Tsangpó alberga especies endémicas y una reserva natural nacional. Cambios en el flujo de agua podrían alterar la vida acuática y la fertilidad de suelos en zonas ribereñas, incluso en India y Bangladesh.

china obra

El lado chino: desarrollo y energía limpia

Desde Pekín, el proyecto se presenta como una obra clave para alcanzar la neutralidad carbónica hacia 2060. China, el mayor emisor mundial de gases de efecto invernadero, apuesta a la hidroenergía como una alternativa para reducir su dependencia del carbón. En 2023, el país invirtió casi 900.000 millones de dólares en energía solar, eólica e hidroeléctrica.

Según el gobierno, la presa de Motuo no almacenará grandes volúmenes de agua por tiempo prolongado, lo que minimizaría su impacto aguas abajo. Sin embargo, organizaciones ambientales internacionales y varios gobiernos solicitan mayor transparencia, evaluaciones ambientales independientes y mecanismos de consulta regional.

La Central Hidroeléctrica de Motuo condensa la necesidad de energía limpia frente al cambio climático, versus la defensa de los derechos humanos, la autodeterminación de los pueblos y la cooperación regional. La falta de transparencia y consulta con los países afectados aumenta el riesgo de tensiones diplomáticas en una región ya frágil. En este contexto, el "proyecto del siglo" puede convertirse en un símbolo de desarrollo sostenible o en un foco de conflicto, dependiendo de cómo se aborden sus múltiples dimensiones.

Más noticias en Urgente24

La miniserie de 5 capítulos que todos maratonean sin parar

Los Menem no le dan paz a Javier Milei: $1.450 millones por seguridad al ANDIS

Julio fue malo, pero agosto ya es una pesadilla para Javier Milei

El secreto para que tu pedido de Shein llegue más rápido en Argentina

Lanús 1 - River 1: empate agónico del Granate, en una floja noche de ambos equipos