Terrible y peligroso: Donald Trump vs. Lisa Cook ("Resistiré") por la Reserva Federal

"Su intento de despedirla, basándose únicamente en una carta de recomendación, carece de fundamento fáctico y legal. Presentaremos una demanda para impugnar esta acción ilegal", añadió Lowell.

Después de que Pulte publicara la denuncia penal en las redes sociales, Cook dijo que tenía la intención de "tomar en serio cualquier pregunta sobre mi historial financiero como miembro de la Reserva Federal, por lo que estoy reuniendo la información precisa para responder cualquier pregunta legítima y proporcionar los hechos".

Solo el Presidente puede despedir a un gobernador de la Reserva Federal, y solo puede hacerlo por causa justificada. Eso requiere probar mala conducta o falta grave.

En la carta, Trump citó el Artículo II de la Constitución y, en concreto, la Ley de la Reserva Federal de 1913, que le otorga la facultad de destituir a Cook con causa justificada. La carta también afirma que «la conducta en cuestión demuestra una negligencia grave en las transacciones financieras que pone en duda su competencia y veracidad como regulador financiero.

Los inversores inevitablemente interpretarán esto como un ataque a la independencia de la Fed, señaló Paul Donovan, economista jefe de UBS. "Si la destitución supera la resolución judicial, el Senado deberá confirmar a su sucesor. Los presidentes de la Fed aún tienen voz y voto en las políticas. La confianza en estos controles podría limitar la reacción negativa del mercado", añadió.

La decisión de Trump fue vista como una nueva escalada del intento del gobierno de influir en la Fed, por lo que el dólar cayó inmediatamente un 0,4%, para luego revertirse y ganar un 0,2% a primera hora del martes 26/08.

reserva-federal-fed.jpg Reserva Federal: Donald Trump quiere controlarla.

The Wall Street Journal:

"(...) El intento del presidente Trump de despedir a la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook, es el paso más dramático hasta ahora en su esfuerzo por tomar el control del banco central independiente y su vasta autoridad sobre las tasas de interés.

Trump lleva meses exigiendo a la Reserva Federal que baje los tipos de interés para impulsar la economía, hacer que la vivienda sea más asequible y reducir el coste del servicio de la deuda nacional. Ha criticado duramente al presidente de la Fed, Jerome Powell, por no haber actuado antes para recortarlos. Al sustituir a Cook , podría sumar suficientes voces a la junta de gobernadores de siete miembros para potencialmente superar en votos a Powell y orientar los tipos de interés en la dirección que prefiera.

“Si la independencia de la Reserva Federal tiene algún significado, representa la idea de que la política monetaria no debe regirse por los caprichos del presidente en ejercicio”, declaró Peter Conti-Brown , experto en finanzas y derecho de la Universidad de Pensilvania, el lunes por la noche. “Si permitimos que esto se convierta en la norma, será el fin de la independencia de la Reserva Federal tal como la conocemos”.

La decisión de Trump de destituir a Cook generó un conflicto sobre el poder del presidente en el banco central. Cook declaró el lunes por la noche que Trump no tiene autoridad para despedirla y que ella continuaría en su puesto. Su abogado, Abbe Lowell, afirmó que las demandas de Trump carecen de proceso, fundamento o autoridad legal. Tomaremos las medidas necesarias para evitar su intento de actuar ilegalmente.

La decisión de Trump llega en un momento delicado. La Fed ha mantenido estables los tipos de interés entre el 4,25% y el 4,5% durante cinco reuniones consecutivas de política monetaria en lo que va de año, en gran parte por la preocupación de que los aranceles mantengan la presión alcista sobre la inflación, actualmente por encima del objetivo del 2% de la Fed. Sin embargo, en un discurso pronunciado la semana pasada, Powell, citando los riesgos para el mercado laboral, comenzó a orientar a los funcionarios de la Fed hacia un posible recorte de los tipos de interés el próximo mes. (…)".

