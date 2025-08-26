Encuesta: Sin efecto 'coimas', la imagen de Milei cayó por 2do mes consecutivo

Pero a raíz de la caída durante 2 meses seguidos, con una pérdida total de 7,4 puntos, el presidente argentino retrocede en agosto hasta el 4to puesto del ránking que lidera el brasileño Luiz Lula da Silva, un mandatario con el que Milei está históricamente enfrentado.

image

Imagen negativa

En el otro extremo, el Milei acumula un rechazo sobre su persona del 51,5%, 3,6 puntos por encima del resultado de julio. De esta forma, el diferencial es negativo por primera vez, al menos este año.

En el desagregado, la encuesta revela que lo que más creció fue la imagen "muy mala" de Milei, que aumentó 2 puntos respecto a julio, hasta el 39,7%.

En diálogo con LN+, el director de CB Consultora remarcó que por el momento en el que fue relevada, esta encuesta no registró el impacto del escándalo de las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), pero "así y todo tuvimos un caída de 3 puntos del Presidente comparada a julio".

Buttié consideró que si bien el retroceso "no es mucho", el mismo se produce "en el marco de una tendencia", en el que la aprobación presidencial acumula meses a la baja. "Hay un desgaste natural", observó.

El consultor estimó que con esa imagen positiva "no es ilógico pensar" que LLA puede aspirar a un 40% de votos a nivel nacional.

Sin embargo, enfatizó que los resultados corresponden a un momento anterior al estallido del caso de las coimas que salpica a la hermana del Presidente y sobre el que no ha hecho ninguna aclaración.

"No afecta al núcleo duro, pero si al techo"

"Hay que seguirlo de cerca", dijo y apuntó al 'voto blando' que le hizo ganar el balotaje a Milei en 2023, que es dónde podría impactar negativamente en mayor proporción el escándalo destapado.

"Milei mantiene un núcleo duro del 30% que lo votó en las PASO y en las generales (de 2023). Eso no se mueve un centímetro, no le va a entra una bala", dijo sobre el alcance del caso de las supuestas coimas u otro controversial en ese segmento.

Dijo, en cambio, que "el problema es el voto blando", al que definió como "el 26% que se anexó en el balotaje" y que "mantiene la cuota de confianza en la medida que la economía vaya bien" pero al que casos como el destapado "también le hacen ruido".

"Esto no afecta al núcleo duro, sino que afecta al voto blando, lo encontrás en el ausentismo. Ese voto blando no va a votar al peronismo pero tampoco va a votar esto", dijo.

"No afecta al núcleo duro, pero sí al techo electoral", concluyó.

