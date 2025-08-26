El ministro de Defensa Luis Petri es uno de los apuntados por el escándalo de presuntas coimas en ANDIS, luego de que se conociera que la quebrada obra social militar IOSFA contrató a la droguería Suizo Argentina por más de $8.000 millones, aunque también muchos miran a Francisco Adorni, titular del Instituto de Ayuda Financiera (IAF) que asiste a las Fuerzas Armadas y de Seguridad con créditos.
¿LE RETIENEN 2% A MILITARES?
Javier Milei apuntala a Luis Petri, mientras crece malestar en las Fuerzas
Javier Milei se muestra con Luis Petri, salpicado por el escándalo de coimas y mientras crece el malestar en las Fuerzas por un trascendido sobre retención de 2% de sueldos.
Esta tarde, Javier Milei se mostrará con Petri, que además es candidato a diputado por Mendoza. Según publicó la agencia Noticias Argentinas, el Presidente tiene previsto recorrer el Regimiento de Patricios, la unidad militar más antigua del país, ubicada en Avenida Intendente Bullrich, a partir de las 16.00.
Pero para echar más leña al fuego, se conoció en las últimas horas que el ministerio de Defensa habría decidido descontar el 2% del sueldo de cada militar en actividad y soldado voluntario para resolver el enorme déficit de IOSFA, la obra asocial de los militares y el personal de seguridad.
Esta noticia, obviamente, cayó como balde de agua helada entre los militares que ya aportan el 6% y sufren de un brutal recorte de la cobertura que afecta la entrega de medicamentos y la continuidad de tratamientos para enfermedades graves.
De acuerdo al documento oficial al que accedió La Política Online, el 2% incluye el sueldo básico, adicionales, suplementos, bonificaciones, incentivos, aguinaldo y cualquier otro concepto salarial futuro.
Según pudo saber Urgente24, desde el ministerio de Defensa que lidera Luis Petri se desentienden y apuntan a Francisco Adorni, titular del Instituto de Ayuda Financiera para pago de Retiros y Pensiones militares (IAF) -y también candidato a diputado en PBA- por esta decisión sobre el 2% de los salarios.
Lo cierto es que esta medida sólo sumó más malestar a la ya reinante en las Fuerzas, justo en medio del escándalo por las coimas... Se aguarda la confirmación oficial.
