Javier Milei apuntala a Luis Petri, mientras crece malestar en las Fuerzas

De acuerdo al documento oficial al que accedió La Política Online, el 2% incluye el sueldo básico, adicionales, suplementos, bonificaciones, incentivos, aguinaldo y cualquier otro concepto salarial futuro.

Según pudo saber Urgente24, desde el ministerio de Defensa que lidera Luis Petri se desentienden y apuntan a Francisco Adorni, titular del Instituto de Ayuda Financiera para pago de Retiros y Pensiones militares (IAF) -y también candidato a diputado en PBA- por esta decisión sobre el 2% de los salarios.

Lo cierto es que esta medida sólo sumó más malestar a la ya reinante en las Fuerzas, justo en medio del escándalo por las coimas... Se aguarda la confirmación oficial.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/betovaldez/status/1960395857355751460&partner=&hide_thread=false El IAF vendría a ser el ANSES de las FFAA: deposita los haberes y da créditos. La gestión del hermano de Adorni es un desastre porque no entiende nada. Hoy el problema central es el temor a la quiebra del Hospital Naval. https://t.co/4gXx2XKO7Y — Beto Valdez (@betovaldez) August 26, 2025

