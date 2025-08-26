urgente24
ACTUALIDAD Luis Petri > Javier Milei > Iosfa

¿LE RETIENEN 2% A MILITARES?

Javier Milei apuntala a Luis Petri, mientras crece malestar en las Fuerzas

Javier Milei se muestra con Luis Petri, salpicado por el escándalo de coimas y mientras crece el malestar en las Fuerzas por un trascendido sobre retención de 2% de sueldos.

26 de agosto de 2025 - 16:24
Javier Milei con Luis Petri, ministro y candidato.

Javier Milei con Luis Petri, ministro y candidato.

Esta tarde, Javier Milei se mostrará con Petri, que además es candidato a diputado por Mendoza. Según publicó la agencia Noticias Argentinas, el Presidente tiene previsto recorrer el Regimiento de Patricios, la unidad militar más antigua del país, ubicada en Avenida Intendente Bullrich, a partir de las 16.00.

Seguir leyendo

Pero para echar más leña al fuego, se conoció en las últimas horas que el ministerio de Defensa habría decidido descontar el 2% del sueldo de cada militar en actividad y soldado voluntario para resolver el enorme déficit de IOSFA, la obra asocial de los militares y el personal de seguridad.

Esta noticia, obviamente, cayó como balde de agua helada entre los militares que ya aportan el 6% y sufren de un brutal recorte de la cobertura que afecta la entrega de medicamentos y la continuidad de tratamientos para enfermedades graves.

De acuerdo al documento oficial al que accedió La Política Online, el 2% incluye el sueldo básico, adicionales, suplementos, bonificaciones, incentivos, aguinaldo y cualquier otro concepto salarial futuro.

Según pudo saber Urgente24, desde el ministerio de Defensa que lidera Luis Petri se desentienden y apuntan a Francisco Adorni, titular del Instituto de Ayuda Financiera para pago de Retiros y Pensiones militares (IAF) -y también candidato a diputado en PBA- por esta decisión sobre el 2% de los salarios.

Lo cierto es que esta medida sólo sumó más malestar a la ya reinante en las Fuerzas, justo en medio del escándalo por las coimas... Se aguarda la confirmación oficial.

Captura de pantalla 2025-08-26 155656
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/betovaldez/status/1960395857355751460&partner=&hide_thread=false

--------------

Otras noticias en Urgente24:

La miniserie de 5 capítulos que todos maratonean sin parar

Los Menem no le dan paz a Javier Milei: $1.450 millones por seguridad al ANDIS

ANDISgate: Fingir demencia no concede impunidad

Julio fue malo, pero agosto ya es una pesadilla para Javier Milei

Lanús 1 - River 1: empate agónico del Granate, en una floja noche de ambos equipos

FUENTE: Urgente24

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES