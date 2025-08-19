Nuevo gabinete: Con Petri y Bullrich afuera, ya suenan los nombres de los reemplazantes

Uno de ellos es el Ministerio de Justicia, a cargo de Mariano Cúneo Libarona. Si bien el abogado penalista se mantiene en el cargo desde el inicio de la gestión, las reformas que debía impulsar —como la actualización del Código Penal y el avance sobre las vacantes en la Corte Suprema— quedaron en suspenso. En la práctica, el vínculo más fluido con la Casa Rosada lo mantiene el secretario de Justicia, Sebastián Amerio, lo que alimenta especulaciones sobre el futuro inmediato del ministerio.

En ese contexto, vuelve a mencionarse el nombre de Guillermo Montenegro, intendente de General Pueyrredón y figura del PRO cercana al oficialismo. Aunque el propio dirigente negó versiones sobre una inminente mudanza a Buenos Aires, en el círculo libertario lo consideran un aliado confiable para asumir responsabilidades nacionales.

Expectativa por el rol de Manuel Adorni

Otro punto de atención es el destino de Manuel Adorni, actual vocero presidencial, quien resultó electo como legislador porteño. En Balcarce 50 confirman que asumirá la banca, pero no descartan que regrese más adelante al Ejecutivo. Entre los libertarios se repite una frase que define el espíritu de estos tiempos: “Estaré donde el Presidente me necesite”.

Con el calendario electoral en marcha, la Casa Rosada comienza a diseñar su propio recambio interno. La certeza es que Bullrich y Petri dejarán el Gabinete en diciembre, y la incógnita es quiénes ocuparán los sillones vacantes. La señal que busca enviar Milei es clara: su gobierno no se detiene y está dispuesto a renovar equipos para sostener el ritmo de reformas que promete encarar en la segunda etapa de su mandato.

