Propuesta de alto al fuego en Gaza: Hamás dio el "sí", pero Israel la revisa

Además, la propuesta contempla una retirada parcial de las fuerzas israelíes, que actualmente controlan el 75% de Gaza, así como la entrada de ayuda humanitaria, en medio de la hambruna de 2,2 millones de palestinos, del personal sanitario y de los periodistas que cubren la guerra, quienes san quedado atrapados con el cierre de los cruces fronterizos.

Al respecto, el mediador de Qatar, el ministro de Exteriores, Majed Al-Ansari, ha confirmado a la prensa en esta jornada que la propuesta de alto el fuego en Gaza respaldada por Hamás era "casi idéntica" a una versión previamente acordada por Israel.

Hamas accepted the latest proposal for a 60-day ceasefire with Israel that includes the return of half the hostages the group holds in Gaza and Israel's release of some Palestinian prisoners, an Egyptian official source said

Al ser consultado sobre si el texto actual era distinto a la propuesta presentada por el enviado estadounidense Steve Witkoff, Al-Ansari se niega a entrar en detalles.

"Es un momento humanitario muy decisivo", ha advertido. "Si esta propuesta fracasa, la crisis se agravará, y por lo tanto, Qatar, en cooperación con Egipto y otros actores globales, incluido Estados Unidos, está haciendo todo lo posible para alcanzar un alto el fuego", sostiene.

Este lunes, aviones de combate, tanques y drones de Israel continúan bombardeando el enclave palestino, e incluso, Ciudad de Gaza, en el marco de la nueva ofensiva anunciada hace una semana —aprobada por el Gabinete de Guerra de Benjamin Netanyahu— tras la viralización de la imagen de un rehén israelí cavando su propia tumba, uno de los tantos clips que son parte de la violencia psicológica de Hamás.

Hace siete días, el Gabinete de Seguridad de Israel aprobó el plan de Netanyahu para ocupar la ciudad de Gaza, así como ampliar las zonas del asedio, el cual está en curso, y Hamás, por aquel entonces, le contestó sin rodeos que está “sacrificando" a los rehenes.

El actual asedio para tomar el control total de la ciudad de Gaza, así como ampliar las zonas de influencia en el enclave, está siendo criticado por altos mandos militares, la comunidad internacional y Hamás, que acusa a Israel de "sacrificar" a los rehenes para ampliar su ofensiva en el enclave, mientras una parte del propio gobierno israelí se indigna por el riesgo que esto implica para la vida de los veinte cautivos.

En ese sentido, altos oficiales militares israelíes y ex comandantes de alto rango le han advertido a Netanyahu que esto pone en peligro a los 20 rehenes que aún siguen con vida bajo las garras de Hamás, así como genera una marginación mundial de Israel, que ya enfrenta una indignación internacional por la hambruna deliberada de los palestinos.

En tanto, organizaciones de derechos humanos, inclusive las dos ONGs israelíes (B'Tselem y Médicos por los Derechos Humanos de Israel), han asegurado que el actual gobierno israelí está llevando a cabo un “genocidio” contra la población palestina al bloquear la ayuda humanitaria, la asistencia médica, así como abrir fuego a convoys con alimentos o realizar detenciones y torturas a personal médico y periodistas, quienes están sufriendo el mismo calvario que los civiles palestinos.

Sin ir más lejos, la comunidad internacional, tal como Francia y otros 17 países, también hacen un llamamiento mundial para presionar a Israel para que cese con los bombardeos y para que las naciones reconozcan formalmente al Estado palestino.

