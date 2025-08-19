Hoy martes (19/8) a las 21:30hs se enfrentarán, si la lluvia los deja, Racing y Peñarol por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores. La ida en Montevideo fue victoria del “Manya” por 1 a 0 y la vuelta promete ser épica. El tiempo en Avellaneda no es el mejor y el partido está en dudas.
¿SE JUEGA?
Copa Libertadores: Racing-Peñarol en duda por las lluvias
Llueve mucho en Avellaneda y el partido de octavos de final de Copa Libertadores entre Racing y Peñarol está en duda. Si se suspende va el jueves.
¿Se suspende Racing y Peñarol?
Agosto nos trae la famosa tormenta de Santa Rosa, la cual parece haberse adelantado este año, ya que llega siempre a fines de agosto. La Argentina entera está cubierta por nubes y lluvias y Avellaneda no es la excepción. Por eso el Racing-Peñarol de esta noche por Copa Libertadores corre riesgo, si se suspende pasaría al día jueves.
A diferencia de otros sectores del gran Buenos Aires en Avellaneda cae un aguacero y cayó mucha agua durante la mañana, por eso hay que seguir el minuto a minuto para ver si se juega o no el partido. EL otro punto a tener en cuenta, puede jugarse y suspenderse durante el partido. Lo cierto es que esto beneficia a Peñarol, ya que ganó la ida, tiene ventaja, y la vuelta con lluvia será muy sucia.
El encuentro va a las 21:30hs de Argentina, si la lluvia lo permite, en el Cilindro de Avellaneda y será televisado por Fox Sports y Disney + Premium. En caso que no se juegue por mal tiempo pasará al día jueves porque el miércoles juega Independiente por Sudamericana.
Vélez y Huracán si jugarían sus partidos
Otros dos equipos tendrán acción en el día de hoy por competencias internacionales, Vélez que recibirá a Fortaleza por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores (empate 0-0 en la ida), y Huracán que será local por la misma instancia, pero de la Copa Sudamericana ante Once Caldas (victoria del elenco colombiano por 1-0).
Hasta el momento tanto en Liniers como en Parque Patricios las canchas están aguantando bien, a diferencia de la de Racing que están empezando a verse charcos de agua en algunos sectores de la cancha. En caso que se suspenda alguno ya sea antes o durante el juego se podrá continuar el día miércoles.
Vélez-Fortaleza va a las 19hs por Fox Sports y Disney + Premium, mientras que Huracán-Once Caldas arrancará a las 19hs, pero será televisado por ESPN y Disney + Básico.
Las próximas horas serán fundamentales para los 3 encuentros y lo mantendremos informado de cómo va todo con la lluvia, la cual promete no parar hasta mañana.
NOTA EN DESARROLLO…
+ de Golazo24
La insólita deuda que tiene San Lorenzo de Almagro con AySA
Aerolíneas Argentinas se enojó con todo Peñarol previo al partido vs. Racing
Se ve que River no es Boca: Pocos contaron lo que pasó con Fabricio Bustos