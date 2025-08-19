Copa Libertadores: Racing-Peñarol en duda por las lluvias

Hasta el momento tanto en Liniers como en Parque Patricios las canchas están aguantando bien, a diferencia de la de Racing que están empezando a verse charcos de agua en algunos sectores de la cancha. En caso que se suspenda alguno ya sea antes o durante el juego se podrá continuar el día miércoles.

Vélez-Fortaleza va a las 19hs por Fox Sports y Disney + Premium, mientras que Huracán-Once Caldas arrancará a las 19hs, pero será televisado por ESPN y Disney + Básico.

Las próximas horas serán fundamentales para los 3 encuentros y lo mantendremos informado de cómo va todo con la lluvia, la cual promete no parar hasta mañana.

NOTA EN DESARROLLO…

