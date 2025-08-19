Alejandro Fantino se despachó con todo contra el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, pidiéndole la renuncia por el fentanilo contaminado. Durísimas críticas del conductor, que siguen generando reacciones este martes (19/08), pero lo más llamativo es que intentaron hacerlo callar.
"NO ME LLAMEN MÁS"
Alejandro Fantino pidió la renuncia de Lugones y recibió 'apriete' en vivo
Muchas repercusiones por Alejandro Fantino pidiendo la renuncia de Mario Lugones, con durísimas críticas, pero también por el llamado que recibió en vivo.
Esta no es la primera vez que Alejandro Fantino, militante y "creador" de Javier Milei, se mete en la interna libertaria: hace unas semanas había lanzado munición gruesa contra Sebastián Pareja, el armador de Karina Milei en PBA, por el cierre de listas.
Anoche, fue con todo contra Mario Lugones, padre de Rodrigo Lugones, socio de Santiago Caputo. Hay quienes interpretan que, en realidad, es una embestida de Fantino contra el asesor estrella del Presidente, sobre todo luego de que los integrantes de Las Fuerzas del Cielo -que responden a Caputo- hayan quedado afuera de las listas, mientras que Sergio ‘Tronco’ Figliulo -compañero de Fantino en Neura- es candidato a diputado nacional.
Alejandro Fantino dijo que el ministro de Salud "está más sucio que una papa" y cuestionó su aparición en los medios llorando. Lo curioso es que mientras criticaba a Lugones, le avisaron desde la producción que alguien estaba llamando para frenarlo. "Ya lo sé, Leo. Y bueno, lo sé. Lo sé. Lo lamento, hermano. Cien muertos. Lo lamento, papá. Lo lamento. Que me chupe bien la pija. Lo lamento. Decíselo, que me chupe bien la pija. Así, 'dice Alejandro Fantino que le chupes bien la pija' al que te está llamando. Ida y vuelta, decile. Si quiere me tiro mermelada de arándano para que le guste más", respondió el periodista sin eufemismos...
"No me rompan los huevos, no me llamen, no me hagan sonar el teléfono, no me rompan los huevos", pidió Fantino, que contó que en una encuesta el 75% de los seguidores de Neura pedían la renuncia del ministro. " Mario agarrá los bolsos y pica, hermano, volá. Las explicaciones que diste fueron berretas, cortas chiquitas, te quedaste corto. Asco me da, quieren que le diga, me da asco, las declaraciones que dio me dio asco", se sumó.
Alejandro Fantino se preguntó también si a Lugones no le corresponde alguna responsabilidad penal por las muertes del fentanilo. "No sé, hay que ver. Porque si lo rompimos por el vacunatorio VIP al finado Ginés González García y tuviste, como dicen los de HLB Pharma, te dieron el informe y no retiraron o tardaron en retirar esto...", indicó
"Entonces, al menos que este viejo choto renuncie. Mario Lugones, sí, a vos, renuncia papá. Las bolas como un toro Shorthorn tengo de vos", siguió el periodista, visiblemente molesto. " Murieron cien, hace un gesto. Tenés 77 años, maestro, sos cardiólogo, seguí revisando corazones en tus consultorio. Pero volá de ahí, no estás a la altura. Posturalmente estaba cagado, porque estaba sucio por dentro. Se cagó todo, todo cagado", continuó.
Luego, pusieron el video del llanto de Mario Lugones en una entrevista y lo destrozó. "Lugones te digo, no llores con lágrimas lo que no supiste defender con tu expertise de médico. Sos un inútil, a mi que te estés llorando, te tiemble la mano, perdón Lugones no te creo nada, se te fue esto de las manos".
Arde X, muchas repercusiones. Veamos algunas:
