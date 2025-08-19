La visa para ingresar a Estados Unidos es un tema recurrente en Argentina y mucho más desde que se anunció la posibilidad de que los argentinos ya no deban solicitarla. Sin embargo hay cambios que se dieron en los últimos días y debés saber si pensás en pedirla.
MODIFICACIONES
Cambios en la visa para entrar a Estados Unidos: cómo afecta a los argentinos
La solicitud o renovación de la visa para ingresar a Estados Unidos es de los tópicos que interesan mucho en Argentina. Hay cambios que tenés que saber.
La Embajada de Estados Unidos ya anunció varias modificaciones para la solicitud o renovación de la visa que sirve para ingresar a su territorio. Parece ser que quedó bastante atrás el hecho de que los argentinos no necesitarán de este permiso para viajar a EE.UU.
Visa para Estados Unidos: los cambios y modificaciones
A partir del 2 de septiembre habrá un nuevo procedimiento para quienes quieran solicitar o bien renovar la visa. La Embajada de Estados Unidos en Argentina sostuvo que habrá modificaciones en las entrevistas presenciales. Esto podría ser un dolor de cabeza para los solicitantes.
Hasta el momento, los menores de 14 años y los mayores de 79 estaban exentos de ser entrevistados por un oficial consular de manera presencial. Desde el 2 de septiembre de este año eso quedará en el pasado, ya que ahora deja de estar exento y todos deberán presentarse de forma obligatoria.
Sin embargo hay ciertas excepciones, ya que aquellos que solicitan visas diplomáticas y oficiales no deberán asistir a la entrevista. Tampoco las renovaciones de turismo o negocios como B-1, B-2 y B1/B2. Sin embargo, para acceder a dicha excepción aquellos que solicitan deberán haber recibido su visa anterior con 18 años cumplidos o más.
----------------------------
