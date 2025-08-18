El Gobierno llevó adelante este lunes (18/8) una licitación fuera de calendario para absorber pesos y reforzar el apretón monetario. Según detalló la mano derecha de Luis "Toto" Caputo, el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, se adjudicaron $3,788 billones sobre un total de ofertas recibidas por $3,799 billones, con un costo equivalente al de un plazo fijo mayorista más un 1%.
ABSORCIÓN TOTAL
Caputo vs. bancos: Agarraron todo y ¿el dólar mira de reojo?
De los $3.799 billones ofrecidos por los bancos, Caputo y su equipo agarraron $3.788 billones (casi todo) en la licitación. Se mantiene el apretón monetario.
La operación se concentró en un único instrumento, el TAMAR con vencimiento al 28 de noviembre de 2025 (M28N5), lo que reforzó el carácter atípico de la licitación. El spread adjudicado resultó bajo frente al precedente inmediato: mientras que la semana pasada el Tesoro había convalidado márgenes de entre 6% y 7,5%, en esta ocasión la tasa extra fue de apenas 1%.
Pesos y encajes más duros
Quirno explicó que la subasta “contribuye a completar el objetivo de absorción monetaria luego de la suba de encajes implementada por el BCRA”. En paralelo, este lunes se liquidaron $5,8 billones correspondientes al último llamado, mientras que de la licitación del miércoles pasado habían quedado sin renovar $2 billones.
El director del Banco Central, Federico Furiase, fue categórico: “Ningún peso va a la calle”. En otras palabras, los bonos adjudicados en esta jornada, sumados a los $2 billones que cobraron los bancos, terminarán integrando las nuevas normas de encaje. El mensaje oficial apunta a mostrar que el mercado monetario está bajo control y que los pesos liberados encuentran destino regulatorio inmediato, sin presionar sobre la demanda de divisas.
Qué dicen los analistas
Desde el equipo de Research de Puente calificaron la subasta como “una licitación atípica”, dirigida exclusivamente a bancos y con un solo título habilitado para cumplir encajes. Destacaron que, aunque el spread de 1% parezca bajo, “incluso ese nivel implica una tasa real muy elevada en términos históricos”.
El analista Christian Buteler coincidió en que el movimiento respondió a la baja renovación de la semana pasada y a la necesidad de absorber la liquidez excedente tras el cambio regulatorio del BCRA. En sus palabras, “frente a los $15 billones que vencían, la semana pasada se renovó el 61% ($9,15 billones) y hoy se sumaron $3,79 billones más, obligados por la suba de encajes. En total, el Tesoro logró retener $12,94 billones”.
¿Y el dólar?
En el corto plazo, la maniobra de Luis Caputo y el BCRA puede dar aire y estabilizar la brecha, ya que los bancos quedan forzados a inmovilizar liquidez en bonos que no circulan en el mercado.
Por un lado, sostener la confianza para que los pesos absorbidos no busquen luego salida en dólares cuando venzan los títulos. Por otro, mostrar que la política monetaria contractiva no termina asfixiando al crédito y a la actividad.
Un mensaje al mercado cambiario
La jugada de Luis Caputo y su equipo no es neutra. El Ministerio de Economía activó este operativo con un objetivo claro: quitarle presión al dólar en un contexto de tensiones crecientes. Al absorber liquidez con colocaciones cortas, el Gobierno busca reforzar la señal de disciplina monetaria que acompaña el endurecimiento de la política del BCRA.
En la práctica, el resultado muestra que el Tesoro consiguió cerrar el bache de pesos que había quedado abierto tras la última licitación, aunque a costa de reforzar la dependencia de los bancos, que suscriben estos bonos para cumplir encajes.
El mercado, por ahora, reconoce la jugada como un paso para contener expectativas. Sin embargo, persiste el interrogante de fondo: cuánto margen real tiene el equipo económico para sostener un esquema que combina tasas reales altas, encajes crecientes y un programa de absorción monetaria sin que aparezcan señales de fatiga en el sistema financiero.
Otras noticias en Urgente24:
La hija de Jorge Lanata rompió el silencio tras la deuda que le dejó su padre a Radio Mitre
Motosierra en la ANMAT: Primer despido tras la crisis por el fentanilo contaminado
Otra prueba de fuego para Javier Milei, en plena campaña
La miniserie de 8 capítulos que todos ven en un día