Caputo vs. bancos: Agarraron todo y ¿el dólar mira de reojo?

El analista Christian Buteler coincidió en que el movimiento respondió a la baja renovación de la semana pasada y a la necesidad de absorber la liquidez excedente tras el cambio regulatorio del BCRA. En sus palabras, “frente a los $15 billones que vencían, la semana pasada se renovó el 61% ($9,15 billones) y hoy se sumaron $3,79 billones más, obligados por la suba de encajes. En total, el Tesoro logró retener $12,94 billones”.

¿Y el dólar?

En el corto plazo, la maniobra de Luis Caputo y el BCRA puede dar aire y estabilizar la brecha, ya que los bancos quedan forzados a inmovilizar liquidez en bonos que no circulan en el mercado.

Por un lado, sostener la confianza para que los pesos absorbidos no busquen luego salida en dólares cuando venzan los títulos. Por otro, mostrar que la política monetaria contractiva no termina asfixiando al crédito y a la actividad.

Un mensaje al mercado cambiario

La jugada de Luis Caputo y su equipo no es neutra. El Ministerio de Economía activó este operativo con un objetivo claro: quitarle presión al dólar en un contexto de tensiones crecientes. Al absorber liquidez con colocaciones cortas, el Gobierno busca reforzar la señal de disciplina monetaria que acompaña el endurecimiento de la política del BCRA.

En la práctica, el resultado muestra que el Tesoro consiguió cerrar el bache de pesos que había quedado abierto tras la última licitación, aunque a costa de reforzar la dependencia de los bancos, que suscriben estos bonos para cumplir encajes.

El mercado, por ahora, reconoce la jugada como un paso para contener expectativas. Sin embargo, persiste el interrogante de fondo: cuánto margen real tiene el equipo económico para sostener un esquema que combina tasas reales altas, encajes crecientes y un programa de absorción monetaria sin que aparezcan señales de fatiga en el sistema financiero.

