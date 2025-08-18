Motosierra en la ANMAT: Primer despido tras la crisis por el fentanilo contaminado

Cómo sigue la investigación del fentanilo

La investigación, en manos del juez federal Ernesto Kreplak, apunta contra un laboratorio acusado de producir partidas contaminadas de fentanilo con presencia de bacterias en ampollas destinadas a pacientes críticos. La Justicia ya ordenó el retiro del producto y avanza en imputaciones a los responsables.

Mientras tanto, el Gobierno enfrenta cuestionamientos por la demora en detectar el problema. El propio ministro Lugones reconoció que existieron fallas en la cadena de alertas dentro de la ANMAT y ordenó un sumario administrativo:

“Cuando el informe llegó a la directora, en dos horas tomó medidas. Pero hubo una demora inexplicable desde la inspección hasta que se elevó ese informe. Eso es lo que vamos a investigar”, afirmó en diálogo con TN.

Crisis en salud, aunque la niegan

Desde la cartera sanitaria insisten en que la medida no implica un cambio en la conducción de la ANMAT en su conjunto, y que la administradora nacional, Nélida Agustina Bisio, mantiene el respaldo político. Aun así, la salida de García es leída como un intento de mostrar reacción en medio de la crisis.

Lugones adelantó que se acelerará la implementación de buenas prácticas de manufactura en los procesos de producción y licitación, y que se endurecerán los mecanismos de fiscalización para evitar nuevas fallas.

La desvinculación de una funcionaria clave deja expuesta la magnitud del impacto del caso y confirma que el escándalo del fentanilo no solo golpea al sistema sanitario, sino que ya empieza a mover las piezas en el tablero político.

