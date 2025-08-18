Fernando Burlando candidato, con eje en Seguridad y críticas al Congreso

Asimismo, sostuvo que es necesario "romper con la lógica de concentración del poder en unos pocos partidos y dirigentes, para construir un equilibrio político basado en el coraje y la decisión de quienes no ingresan en pactos oscuros ni defienden privilegios sectoriales".

También reivindicó su compromiso con los trabajadores, las PYMES, los jubilados, las fuerzas de seguridad y todos aquellos que enfrentan diariamente las dificultades de la Argentina.

“Yo no necesito nada. Gracias a mi profesión de abogado tengo resuelta mi vida personal. Pero no puedo seguir viendo cómo, todos los días, los argentinos son víctimas de la inseguridad. Es urgente cambiar las leyes, y la mayoría de los diputados actuales no está capacitada ni tiene la voluntad de hacerlo. Yo sí estoy dispuesto a encarar ese cambio”, afirmó Fernando Burlando.

Y finalizó: "en este camino, he conformado un gran equipo de campaña junto al consultor Julio Serna, uno de los principales armadores nacionales de la campaña presidencial de Javier Milei, y Pablo Bonapelch, quienes aportan experiencia y estrategia para fortalecer este proyecto político".

