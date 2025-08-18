Ciberestafas por mail: La nueva modalidad que usa el miedo como trampa

Las estadísticas muestran que en Argentina las denuncias por ciberestafas vienen creciendo de manera sostenida, lo que demuestra que la combinación de miedo y tecnología sigue siendo un negocio rentable para los atacantes.

Cuáles son las claves para detectar un correo falso y evitar una ciberestafa

Ripani recomienda prestar atención a ciertos detalles antes de abrir cualquier mensaje sospechoso:

Errores sutiles de ortografía o redacción;

Direcciones de correo que parecen oficiales, pero al inspeccionarlas provienen de dominios extraños;

Enlaces que, al pasar el mouse por encima, llevan a sitios sin relación con la institución mencionada;

Solicitudes directas de datos personales o bancarios.

Cómo protegerse de las ciberestafas

La prevención es la mejor defensa. Entre las medidas recomendadas se destacan:

Mantener actualizado un software de seguridad confiable;

Activar la verificación en dos pasos en servicios bancarios y correos;

Configurar filtros de correo que identifiquen mensajes sospechosos;

Revisar movimientos bancarios con frecuencia y activar alertas;

Utilizar cuentas de correo diferenciadas: una para gestiones sensibles y otra para uso general.

evitar-ciberestafas.jpg Estafas por email aprovechan el temor a infracciones para robar datos.

El especialista menciona en que este tipo de ataques continuará creciendo. “Mientras las personas reaccionen impulsivamente al miedo, las ciberestafas por mail seguirán siendo efectivas. La clave es detenerse, respirar y verificar siempre por canales oficiales antes de responder a un mensaje alarmante”, concluyó Ripani.

Desde ZMA IT Solutions, empresa con más de 50 años de trayectoria en tecnología y ciberseguridad, destacan la importancia de acompañar la transformación digital con medidas de prevención.

