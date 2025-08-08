La estafa de la cual hablamos está alertando a todos vía Gmail y otros correos, ya que la misma tiene como objetivo vaciar tu cuenta bancaria en segundos. Se trata de una ciberestafa muy bien pensada y que aterroriza a muchas personas.
MUCHO CUIDADO
La nueva estafa bancaria por mail que vacía toda tu cuenta en segundos
La nueva modalidad de estafa vía Gmail está alarmando a muchísimos usuarios. La misma vacía tu cuenta bancaria en cuestión de segundos.
Si no querés que los ciberdelincuentes vacíen tu cuenta bancaria, entonces prestá muchísima atención a esta nueva modalidad de estafa vía mail en la que muchos pueden caer sin darse cuenta. La misma está pensada puntillosamente para que muchos entren sin dudarlo.
La nueva estafa que vacía tu cuenta de banco rápidamente
Esta técnica aprovecha los links de "cancelar suscripción" que aparecen al final de los correos que envían empresas u otro tipo de instituciones. Se trata de un mail preparado exclusivamente para esto, con la finalidad de vaciar tu cuenta en segundos.
A la hora de ingresar en el enlace de "cancelar suscripción", se abre una nueva pestaña en donde comienza la estafa. Imitan links de empresas reales para robar contraseñas, credenciales bancarias o bien instalar malware en tus dispositivos.
De esta manera logran entrar a tus cuentas y vaciarlas en minutos. Por esa razón se aconseja no ingresar a estos enlaces sin antes chequear correctamente el remitente. De esta manera te vas a ahorrar muchos dolores de cabeza.
