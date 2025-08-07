Usar una billetera virtual para hacer rendir tus pesos está cada vez más en auge. Además, estas fintech permiten hacer pagos y acceder a descuentos únicos. Entre Brubank, Ualá, Naranja X y otras hay una favorita ya que genera mucho más rendimiento con tu dinero en cuenta.
Cuál es la billetera virtual que paga más en agosto con dinero en cuenta
Hay una billetera virtual que paga más que el resto a la hora de tener dinero en cuenta. Brubank, Ualá, Naranja X y otras son las más elegidas.
Si bien la tasa de las billeteras virtuales bajó muchísimo con el correr del tiempo, lo cierto es que dependiendo de los pesos que tengas en la cuenta vas a recibir una buena remuneración. Te contamos cuáles son las fintech que más te convienen en agosto.
La billetera virtual que tenés que elegir en agosto
La billetera que rompió todo y logró conquistar a los argentinos es Fiwind, la cual ofrece una TNA del 35% en la actualidad con un tope de remuneración de $750.000. Sin embargo, hay otras opciones que podés usar y son mucho más conocidas.
Naranja X, por su parte, ofrece una tasa del 29% y un tope de $800.000. Esto quiere decir que solo va a remunerar hasta ese monto, más allá de que ingreses una cantidad mayor de dinero. Lo bueno de esta billetera, además, es que permite comprar dólar oficial y tener tarjetas de débito y crédito.
Brubank le ganó a Mercado Pago y Ualá, ya que se ubica debajo de Naranja X con el 28% de TNA y tope de $750.000. La misma es sumamente conocida por sus tarjetas de débito para hacer compras y pagar todo lo que necesites. Una gran opción.
Ualá completa este podio con una tasa de 27%, pero la buena noticia es que remuneran hasta $1.500.000. Por ende podés tener mucho más dinero generando movimiento en tu cuenta. Una gran opción para aquellos que solo usan la billetera virtual con este fin.
