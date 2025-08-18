La inflación de Santa Fe continúa por debajo del 2%

* Lechuga (kilo): +39,5%.

* Banana (kilo): +8,8%.

* Papa (kilo): +7,2%.

* Tomate redondo (kilo): +6,7%.

* Pollo entero (kilo): +5,2%.

De manera contraria, algunos de los que registraron bajas fueron:

* Harina trigo común (kilo): -2,5%

* Naranjas (kilo): -1,5%

* Cerveza en botella (litro): -1,2%

* Arroz blanco simple (kilo): -1,2%

* Salame (kilo): -0,9%

La única baja de precios registrada por el relevamiento del Indec en los últimos 12 meses fue el de las verduras que cayeron en promedio el 9,8%.

Índice de Precios al Consumidor de Santa Fe

El Índice de Precios al Consumidor de Santa Fe es un indicador que mide los cambios en el tiempo del nivel de los valores de los bienes y servicios adquiridos para consumo por los hogares residentes en la Provincia.

El operativo de campo se lleva a cabo de forma continua en territorio santafesino y consiste en el estudio mensual de, aproximadamente, 22.400 precios en alrededor de 1.000 locales informantes.

En el relevo se visitan los establecimientos, supermercados y tradicionales (resto de los negocios) seleccionados para relevar costos de los distintos bienes y servicios que componen la canasta. Como herramienta del mismo se dispone de un formulario.

La mayoría de los valores que intervienen en el cálculo surgen de la observación directa (es decir, se obtienen a partir de entrevistas en los puntos de venta o a través de operativos de relevamiento organizados desde la oficina central).

Adicionalmente, existe un pequeño grupo de importes tarifados o compuestos que surgen a partir de cálculos especiales realizados con base en la información sobre diversos componentes del monto final de los productos. Algunos de los ejemplos son las tarifas de gas y electricidad, para las cuales se calculan tarifas promedio para los distintos tramos de consumo a partir de los cargos fijos y variables que conforman la misma.

IPCSF-0725

Día del Niño para el olvido

Por su parte, el relevamiento del Departamento de Investigaciones Económicas y Sociales reveló que las ventas por el Día del Niño 2025 en la ciudad de Santa Fe mostraron un retroceso en términos reales. Si bien hubo movimiento comercial en jugueterías, indumentaria y tecnología, el crecimiento nominal quedó por debajo del 36,6% de inflación interanual, lo que refleja una caída en el poder adquisitivo.

El escrito señaló que, a pesar de la implementación de promociones y planes de pago en cuotas, los consumidores privilegiaron productos de menor valor y buscaron alternativas más económicas. El ticket promedio fue inferior al registrado en 2024, lo que confirma la retracción en el gasto destinado a la celebración.

Desde el sector comercial advirtieron que la fecha dejó en evidencia un cambio en los hábitos de consumo: las familias ajustaron las compras a su presupuesto, priorizando artículos más accesibles.

