Wall Street en alerta: cayó el S&P 500 luego de que la Fed mantuviese estables las tasas de interés

El mensaje del organismo, liderado por Jerome Powell, fue interpretado como una señal de que las tasas se mantendrán “altas por más tiempo”, un escenario que tiende a presionar a la baja a las acciones y a elevar los rendimientos de los bonos del Tesoro. Powell expresó:

Estamos equilibrando estos dos objetivos en una situación donde los riesgos para el mercado laboral están a la baja, lo que llamaría a tasas mas bajas, y los riesgos para la inflación están al alza, lo que implicaría tasas más altas o no recortar. Estamos equilibrando estos dos objetivos en una situación donde los riesgos para el mercado laboral están a la baja, lo que llamaría a tasas mas bajas, y los riesgos para la inflación están al alza, lo que implicaría tasas más altas o no recortar.

El rol del petróleo es central en este nuevo equilibrio. En escenarios de mayor tensión en Medio Oriente, el crudo podría escalar, lo que reforzaría las presiones inflacionarias a nivel global.

Este “shock energético” tiene implicancias directas sobre la política monetaria. Una inflación impulsada por costos limita el margen de acción de los bancos centrales y posterga cualquier relajación de tasas, afectando tanto al consumo como a la inversión.

La reacción de los mercados

Para los mercados accionarios, el impacto es doble. Por un lado, tasas más altas reducen el valor presente de los flujos futuros de las empresas, golpeando especialmente a las tecnológicas. Por otro, un eventual freno en el crecimiento económico podría deteriorar las ganancias corporativas.

El conflicto en Medio Oriente ahora también repercutió en la política monetaria de Estados Unidos, que tuvo que tomar una medida defensiva ante un potencial aumento general de los precios.

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