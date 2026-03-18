Los mercados financieros globales volvieron a mostrar señales de fragilidad luego de que el índice S&P 500 registrara una caída cercana al 1,36%, en una jornada dominada por la cautela de los inversores frente a la decisión de la Reserva Federal (Fed) de mantener la tasa de interés y un contexto macroeconómico más desafiante.
CRECE EL TEMOR A LA INFLACIÓN GLOBAL
Wall Street en alerta: cayó el S&P 500 luego de que la Fed mantuviese estables las tasas de interés
El mercado retrocede por el salto del petróleo y datos inflacionarios. Inversores temen que la Fed mantenga el nivel de tasas por más tiempo en Estados Unidos.
El retroceso del principal indicador bursátil estadounidense se produjo en simultáneo con bajas en otros índices relevantes: el Dow Jones cedió 1,63% y el Nasdaq cayó 1,46%, reflejando un ajuste generalizado en los activos de riesgo.
Conflicto e inflación
Detrás de este movimiento aparece una combinación de factores que preocupa al mercado. Por un lado, el repunte del precio del petróleo, impulsado por tensiones geopolíticas en Medio Oriente, volvió a encender temores inflacionarios. El petróleo Brent cotiza a alrededor de US$109,48, el WTI, a US$98,43 al momento de la publicación de esta nota.
Por otro, la persistencia de una inflación más elevada de lo esperado reduce las probabilidades de recortes de tasas en el corto plazo. En febrero, el índice de precios al productor en Estados Unidos fue de 0,7%, demostrando una tensión alcista.
La decisión de la Fed
En este contexto, la Reserva Federal de Estados Unidos decidió mantener sin cambios las tasas de interés, en un rango de entre 3,5% y 3,75%, aunque dejó en claro que el camino hacia una política monetaria más flexible dependerá de una desaceleración sostenida de la inflación.
El mensaje del organismo, liderado por Jerome Powell, fue interpretado como una señal de que las tasas se mantendrán “altas por más tiempo”, un escenario que tiende a presionar a la baja a las acciones y a elevar los rendimientos de los bonos del Tesoro. Powell expresó:
El rol del petróleo es central en este nuevo equilibrio. En escenarios de mayor tensión en Medio Oriente, el crudo podría escalar, lo que reforzaría las presiones inflacionarias a nivel global.
Este “shock energético” tiene implicancias directas sobre la política monetaria. Una inflación impulsada por costos limita el margen de acción de los bancos centrales y posterga cualquier relajación de tasas, afectando tanto al consumo como a la inversión.
La reacción de los mercados
Para los mercados accionarios, el impacto es doble. Por un lado, tasas más altas reducen el valor presente de los flujos futuros de las empresas, golpeando especialmente a las tecnológicas. Por otro, un eventual freno en el crecimiento económico podría deteriorar las ganancias corporativas.
El conflicto en Medio Oriente ahora también repercutió en la política monetaria de Estados Unidos, que tuvo que tomar una medida defensiva ante un potencial aumento general de los precios.
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