Inflación de marzo: Una consultora ya la ubica en 3%

La carrera contra la inflación sumó una nueva referencia en un mes que el mercado considera especialmente exigente. Facimex Research mantuvo su proyección de 3% mensual para marzo tras relevar que, con datos al 13 de marzo, el IPC-OJF de Ferreres mostró una suba general de 0,4% semanal, mientras que la inflación núcleo avanzó apenas 0,1% semanal. Detrás de ese registro moderado, sin embargo, aparece una presión mucho más intensa en regulados y estacionales, que treparon en conjunto 3,9% semanal.
La lectura que deja ese cruce es tan clara como incómoda. El componente más inercial de los precios empezó a dar señales de alivio, pero el índice general todavía convive con aumentos puntuales que le ponen un piso alto al dato de marzo. La desaceleración existe, aunque todavía no alcanza para cantar victoria.
La núcleo afloja, pero no alcanza
El informe remarca que, al comparar la variación entre el 6 y el 13 de marzo, la inflación general resultó similar a la de febrero, con 0,3% semanal, y más baja que la observada en enero, cuando había marcado 0,7% semanal. En paralelo, la núcleo se ubicó en su nivel más bajo desde julio de 2024, una señal que en el mercado empieza a ganar peso porque funciona como termómetro de la tendencia de fondo.
Las métricas mensuales que sigue Facimex también muestran una desaceleración en el margen y, en el último mes móvil, el IPC-OJF navega en torno al 3% mensual, una velocidad que sigue siendo elevada, aunque por debajo de los registros que habían encendido las alarmas en otros momentos. En la medición de los últimos 30 días punta a punta, el índice general registró una suba de 3,0%, lo que implicó una baja de 0,5 puntos porcentuales contra la semana previa. La núcleo, por su parte, quedó en 2,3%, con un retroceso todavía más marcado de 0,9 puntos.
Cuando se comparan los primeros 13 días de marzo contra los primeros 13 días de febrero, la inflación general se ubica en 2,8%, exactamente el mismo nivel que había mostrado febrero. La diferencia vuelve a aparecer en la núcleo, que bajó a 2,5% desde 3,6%. El mensaje es contundente. La inercia empezó a moderarse, pero el índice general todavía no logra despegarse de la zona del 3%.
Alimentos, transporte y educación
En Alimentos y Bebidas, EconViews detectó una suba de 0,8% semanal, con un salto muy marcado en Fiambres, que avanzaron 5,8% semanal. Ese movimiento implicó una aceleración de 0,2 puntos porcentuales tanto frente a la primera semana de marzo como frente a la segunda semana de febrero.
Por eso, incluso en un contexto donde la núcleo empieza a moderarse, cualquier aceleración en esta división vuelve a tensionar las expectativas.
A eso se suma la presión de los precios regulados y estacionales, que acumularon en conjunto una suba de 6,1%. Según el informe, detrás de ese salto aparecen principalmente los aumentos en Educación y Transporte, dos capítulos que suelen pegar con fuerza en marzo y que este año volvieron a jugar un papel central.
El componente estacional, de hecho, explica buena parte de la resistencia que muestra el IPC para quebrar con claridad el 3%. Marzo suele ser uno de los meses más pesados del calendario inflacionario por el inicio de clases, las subas en cuotas y matrículas, el cambio de temporada en Indumentaria y ciertos ajustes en alimentos, entre ellos los lácteos.
¿Marzo será el pico del año?
Con este telón de fondo, Facimex Research decidió mantener su proyección de 3,0% para marzo. La consultora destaca que el arrastre estadístico del IPC-OJF ya se ubica en 2,5% mensual y que, si en las próximas semanas la inflación avanza a un ritmo de 0,4% semanal, el mes podría cerrar en torno a 2,9%. Aun así, el escenario base sigue apuntando a un dato final de 3,0%.
Esa afirmación no pasa inadvertida porque, si se confirma, abriría la puerta a una desaceleración algo más visible desde abril, una expectativa que hoy el mercado sigue de cerca en medio del debate por el ritmo de baja de precios.
La variación entre las últimas cuatro semanas y las cuatro semanas previas, que funciona como proxy del ritmo mensual, arrojó una inflación de 2,9% mensual para el nivel general, estable frente a la semana anterior, mientras que la núcleo marcó 3,1% mensual, con una baja de 0,3 puntos. Esa divergencia confirma que el proceso sigue siendo heterogéneo y que la desinflación todavía convive con focos de resistencia.
Más contenido en Urgente24
Banco Nación anunció el cambio que sorprende a todos los usuarios
Reforma laboral: Otro fallo contra el tope a las indemnizaciones
$LIBRA: Taiano reculó y dejó sin efecto la citación a la periodista que lo expuso
La morosidad en Ualá llega casi al 64%, el consumo en jaque por la falta de pagos
Buenos Aires inauguró un outlet de marca con precios ultra baratos