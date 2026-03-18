Inflación de marzo: Una consultora ya la ubica en 3%

Cuando se comparan los primeros 13 días de marzo contra los primeros 13 días de febrero, la inflación general se ubica en 2,8%, exactamente el mismo nivel que había mostrado febrero. La diferencia vuelve a aparecer en la núcleo, que bajó a 2,5% desde 3,6%. El mensaje es contundente. La inercia empezó a moderarse, pero el índice general todavía no logra despegarse de la zona del 3%.

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Alimentos, transporte y educación

En Alimentos y Bebidas, EconViews detectó una suba de 0,8% semanal, con un salto muy marcado en Fiambres, que avanzaron 5,8% semanal. Ese movimiento implicó una aceleración de 0,2 puntos porcentuales tanto frente a la primera semana de marzo como frente a la segunda semana de febrero.

El rubro alimentos es el que más rápido se siente en el bolsillo y también el que más influye sobre la percepción social de la inflación. El rubro alimentos es el que más rápido se siente en el bolsillo y también el que más influye sobre la percepción social de la inflación.

Por eso, incluso en un contexto donde la núcleo empieza a moderarse, cualquier aceleración en esta división vuelve a tensionar las expectativas.

A eso se suma la presión de los precios regulados y estacionales, que acumularon en conjunto una suba de 6,1%. Según el informe, detrás de ese salto aparecen principalmente los aumentos en Educación y Transporte, dos capítulos que suelen pegar con fuerza en marzo y que este año volvieron a jugar un papel central.

El componente estacional, de hecho, explica buena parte de la resistencia que muestra el IPC para quebrar con claridad el 3%. Marzo suele ser uno de los meses más pesados del calendario inflacionario por el inicio de clases, las subas en cuotas y matrículas, el cambio de temporada en Indumentaria y ciertos ajustes en alimentos, entre ellos los lácteos.

En esta oportunidad, además, se agregó el incremento de entre 4,9% y 5,1% en los colectivos de jurisdicción CABA y PBA a comienzos del mes, junto con la suba de 7,6% en las líneas nacionales del AMBA. En esta oportunidad, además, se agregó el incremento de entre 4,9% y 5,1% en los colectivos de jurisdicción CABA y PBA a comienzos del mes, junto con la suba de 7,6% en las líneas nacionales del AMBA.

¿Marzo será el pico del año?

Con este telón de fondo, Facimex Research decidió mantener su proyección de 3,0% para marzo. La consultora destaca que el arrastre estadístico del IPC-OJF ya se ubica en 2,5% mensual y que, si en las próximas semanas la inflación avanza a un ritmo de 0,4% semanal, el mes podría cerrar en torno a 2,9%. Aun así, el escenario base sigue apuntando a un dato final de 3,0%.

Para la consultora, marzo mostraría el pico inflacionario del año. Para la consultora, marzo mostraría el pico inflacionario del año.

Esa afirmación no pasa inadvertida porque, si se confirma, abriría la puerta a una desaceleración algo más visible desde abril, una expectativa que hoy el mercado sigue de cerca en medio del debate por el ritmo de baja de precios.

La variación entre las últimas cuatro semanas y las cuatro semanas previas, que funciona como proxy del ritmo mensual, arrojó una inflación de 2,9% mensual para el nivel general, estable frente a la semana anterior, mientras que la núcleo marcó 3,1% mensual, con una baja de 0,3 puntos. Esa divergencia confirma que el proceso sigue siendo heterogéneo y que la desinflación todavía convive con focos de resistencia.

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