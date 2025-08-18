La Justicia falló a favor de Milei: no tendrá que borrar el tuit contra Ian Moche

De esta manera, definió que el reposteo en cuestión debía entenderse como una apreciación individual de Milei y no como un acto estatal.

El juez también descartó que se hubiera afectado la honra del menor. Según el fallo, el mensaje del Presidente “no se refirió a la actividad del niño” sino que apuntó al periodista Paulino Rodrigues, en el marco de un debate mediático.

image

Los argumentos de la defensa de Javier Milei

Durante el proceso, Milei presentó un escrito en el que ratificó que su cuenta personal en X estaba amparada por la libertad de expresión y que el posteo en cuestión tenía como objetivo criticar a un periodista y no al joven activista.

Otro de los puntos centrales de la sentencia fue el análisis del “reposteo”. Recondo señaló que compartir un contenido en redes sociales “no implica automáticamente la adhesión plena a sus expresiones”, evitando así una interpretación de responsabilidad absoluta sobre todo lo que un usuario replica.

La reacción de la familia Moche

La familia del joven había solicitado que se eliminara el posteo al considerar que disparó una ola de acoso digital. Tras la publicación de Milei, Ian Moche recibió mensajes de odio y hasta sufrió la exposición de datos personales en distintas cuentas.

El abogado de la familia, Andrés Gil Domínguez, cuestionó duramente la resolución y anunció que será apelada:

“Es una sentencia arbitraria y un escándalo jurídico. Avala la consolidación de un sistema autocrático y desconoce principios elementales del derecho constitucional y convencional”, declaró.

Cómo comenzó el conflicto

El caso se originó en junio, cuando Ian y su madre denunciaron públicamente al director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, por expresiones que calificaron de insensibles. Según relataron, en una reunión de marzo de 2024 el funcionario les dijo que la discapacidad “era un problema de la familia y no del Estado”.

La repercusión mediática fue inmediata: Spagnuolo salió a desmentirlos en televisión y el joven fue entrevistado en distintos programas. En ese contexto, Milei compartió un tuit acusándolo de militar para el kirchnerismo, recordando fotos del niño con dirigentes como Cristina Kirchner y Sergio Massa.

El episodio abrió un debate nacional sobre los límites de la crítica política, la exposición de menores y la responsabilidad institucional de un Presidente en redes sociales. Con este fallo, Milei evita la obligación de borrar la publicación, aunque la causa no está cerrada: la familia Moche insistirá en instancias superiores.

